100-річну загадку розкрито: на Мадагаскарі вперше знайшли незвичайну п'явку (відео)

Учені з'ясували, що щонайменше один вид наземних п'явок вміє стрибати.

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У науковій спільноті вже 100 років обговорювалося, чи можуть наземні п'явки стрибати. Нарешті автори дослідження, опублікованого в журналі Biotropica, знайшли цьому доказ. З'ясувалося, що як мінімум один вид наземних п'явок під назвою Chtonobdella Fallax, який мешкає на острові Мадагаскар, може це робити, пише Interesting Engineering.

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Автори дослідження заявили, що у них є перший доказ того, що наземні п'явки можуть стрибати і їхні рухи відрізняються від інших черв'яків. При цьому вчені кажуть, що під час такої поведінки п'явки роблять стрибки з видимими витратами енергії.

Якщо раніше були повідомлення про те, що п'явки нібито стрибають на людей, вважалося, що вони просто падають з листя або гілок. Нове дослідження доводить протилежне.

Автори дослідження заявили, що у них є перший доказ того, що наземні п'явки можуть стрибати і їхні рухи відрізняються від інших черв'яків. При цьому вчені кажуть, що під час такої поведінки п'явки роблять стрибки з видимими витратами енергії Фото: interestingengineering.com

Учені зафіксували докази того, що п'явки виду Chtonobdella Fallax, що мешкає на Мадагаскарі, можуть стрибати під час двох експедицій. Автори зазначили, що в обох випадках п'явка тримає своє тіло витягнутим під час стрибка, що не схоже на звичайні стрибки черв'яків. При цьому вчені кажуть, що п'явка ""здійснює витончений стрибок, але з жорстким приземленням".

За словами авторів дослідження, невідомо як часто п'явки стрибають і чи використовують вони цю здатність для пошуку господарів. Можливо, така поведінка насправді є звичайною для цього виду.

Нове відкриття кидає виклик колишнім уявленням про те, що п'явки не стрибають, і дає нове уявлення про їхню поведінку. Уже 100 років вчені сперечалися про те, чи можуть так поводитися п'явки, але тепер, здається, це питання закрито.

Учені кажуть, що розуміння стрибків п'явок важливе для зусиль з їхнього збереження. Це пов'язано з тим, що кров п'явок збирають частіше для вивчення біорізноманіття хребетних.

Як уже писав Фокус, вчені розповіли, чому кішки насправді люблять лежати на ноутбуках. Незважаючи на те, що кішки здатні імітувати поведінку людини, ваш вихованець навряд чи прагне наслідувати вас, лежачи на ноутбуці.

Також Фокус писав про те, чи можна зробити сир з молока китів і яким він буде на смак. Дослідники вважають, що для приготування сиру підійде молоко будь-якого ссавця, зокрема й найбільшої тварини на Землі.