Земля в огне. За последние 20 лет экстремальные пожары проносятся по планете вдвое чаще

Исследователи обнаружили, что экстремальные лесные пожары не просто стали более частыми, также выросла и их интенсивность.

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Климатический кризис черной тучей нависает над планетой, усугубляя и без того экстремальные волны жары, засухи и лесных пожаров. Ученые предупреждают, что эти климатические явления будут становиться лишь более масштабными, активируя тепловые купола над разными регионами планеты, пишет PHYS.org.

Новое исследование показывает, что ситуация сильно изменилась за последние два десятилетия: частота и интенсивность экстремальных лесных пожаров во всем мире уже увеличилась вдвое, поскольку человеческая деятельность, несмотря на все попытки, продолжает неумолимо нагревать планету.

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Исследователи отмечают, что теперь им впервые удалось проследить глобальную тенденцию наиболее разрушительных типов пожаров, наносящих не только экономический ущерб, но также приводящих к гибели людей и животных по всему земному шару.

В своей работе ученые использовали спутниковые данные и изучили почти 3000 лесных пожаров огромной "радиационной мощности" в период с 2003 по 2023 год. Результаты показали 2,2-кратное увеличения возникновения экстремальных пожаров в этот период.

Данные также свидетельствуют о том, что интенсивность 20 самых сильных пожаров в каждом году также увеличилась более чем вдвое. Более того, ученые полагают, что темпы усиления, похоже "ускоряются". По словам ведущего автора исследования Калума Каннингема из Университета Тасмании в Австралии, они с коллегами ожидали увидеть некоторое увеличение, но темпы роста "встревожили ученых".

Авторы исследования уверяют, что последствия изменения климата планеты больше не является "чем-то в будущем". Фактически уже сегодня мы являемся свидетелями проявления высыхания и нагревания атмосферы Земли.

Результаты исследования также показывают, что период самых экстремальных лесных пожаров продолжительностью 6 лет начался с 2017 года. В 2023 году наблюдались самые экстремальные по интенсивности пожары за весь изученный период.

Эффект обратной связи

Авторы исследования также обнаружили, что районы с наибольшим ростом сильных пожаров, похоже, были сгруппированы географически — особенно Северная Америка, а также северные части Евразии и Австралия.

Например, в хвойных лесах умеренного пояса, покрывающих запад США, за 20 лет произошло 11-кратное увеличение числа экстремальных пожаров; в самых северных лесах Земли, покрывающих Аляску, Канаду и Россию — в 7 раз. Причиной возникновения столь сильных и масштабных лесных пожаров являются все более сухие условия, связанные с изменением климата.

Важно помнить, что леса фактически являются "зелеными легкими" планеты и поглощают углерод из атмосферы Земли — таким образом утрата деревьев буквально высвобождает огромное количество CO2, что способствует дальнейшему нагреванию.

По словам Каннингема, таким образом на планете возникает так называемый "эффект обратной связи". В результате все больше территорий оказываются в опасности, что создает дополнительные риски для климатической системы и всего живого на планете.

Ранее Фокус писал о том, что ученые поняли, как лесные пожары вызывают оползни и наводнения.