Земля у вогні. За останні 20 років екстремальні пожежі проносяться планетою вдвічі частіше

Дослідники виявили, що екстремальні лісові пожежі не просто стали частішими, також зросла і їхня інтенсивність.

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Кліматична криза чорною хмарою нависає над планетою, посилюючи й без того екстремальні хвилі спеки, посухи та лісових пожеж. Вчені попереджають, що ці кліматичні явища ставатимуть лише масштабнішими, активуючи теплові куполи над різними регіонами планети, пише PHYS.org.

Нове дослідження показує, що ситуація сильно змінилася за останні два десятиліття: частота та інтенсивність екстремальних лісових пожеж в усьому світі вже збільшилася вдвічі, оскільки людська діяльність, попри всі спроби, продовжує невблаганно нагрівати планету.

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Дослідники зазначають, що тепер їм уперше вдалося простежити глобальну тенденцію найруйнівніших типів пожеж, які завдають не тільки економічної шкоди, а й також призводять до загибелі людей і тварин по всій земній кулі.

У своїй роботі вчені використовували супутникові дані та вивчили майже 3000 лісових пожеж величезної "радіаційної потужності" в період з 2003 по 2023 рік. Результати показали 2,2-кратне збільшення виникнення екстремальних пожеж у цей період.

Дані також свідчать про те, що інтенсивність 20 найсильніших пожеж у кожному році також збільшилася більш ніж удвічі. Ба більше, вчені вважають, що темпи посилення, схоже, "прискорюються". За словами провідного автора дослідження Калума Каннінгема з Університету Тасманії в Австралії, вони з колегами очікували побачити деяке збільшення, але темпи зростання "стривожили вчених".

Автори дослідження запевняють, що наслідки зміни клімату планети більше не є "чимось у майбутньому". Фактично вже сьогодні ми є свідками прояву висихання та нагрівання атмосфери Землі.

Результати дослідження також показують, що період найекстремальніших лісових пожеж тривалістю 6 років почався з 2017 року. У 2023 році спостерігалися найекстремальніші за інтенсивністю пожежі за весь вивчений період.

Ефект зворотного зв'язку

Автори дослідження також виявили, що райони з найбільшим зростанням сильних пожеж, схоже, були згруповані географічно — особливо Північна Америка, а також північні частини Євразії та Австралія.

Наприклад, у хвойних лісах помірного поясу, що вкривають захід США, за 20 років відбулося 11-кратне збільшення кількості екстремальних пожеж; у найпівнічніших лісах Землі, що вкривають Аляску, Канаду і Росію — у 7 разів. Причиною виникнення таких сильних і масштабних лісових пожеж є дедалі сухіші умови, пов'язані зі зміною клімату.

Важливо пам'ятати, що ліси фактично є "зеленими легенями" планети й поглинають вуглець з атмосфери Землі — таким чином втрата дерев буквально вивільняє величезну кількість CO2, що сприяє подальшому нагріванню.

За словами Каннінгема, таким чином на планеті виникає так званий "ефект зворотного зв'язку". У результаті дедалі більше територій опиняються в небезпеці, що створює додаткові ризики для кліматичної системи та всього живого на планеті.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зрозуміли, як лісові пожежі викликають зсуви й повені.