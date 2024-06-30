Ученые рассказали, почему у Земли одна Луна, а у других планет - десятки спутников (фото)

Сатурн имеет более 100 спутников, а Меркурий и Венера – ни одного. Причина этого достаточно простая.

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Земля имеет один естественный спутник и это Луна. У Юпитера и Сатурна таких спутников имеется несколько десятков. В то же время Меркурий и Венера вообще не имеют спутников. Почему у одних планет они есть, а других нет? Об этом пишет Space.

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Как возникли спутники планет в Солнечной системе?

Спутниками астрономы называют объекты, которые вращаются вокруг более крупных тел. Сейчас существует две основные теории, объясняющие наличие спутников у планет Солнечной системы:

планеты захватывают своей гравитацией спутники тогда, когда они попадают в пределы так называемого радиуса Хилла;

спутники формировались вместе с планетами на заре существования Солнечной системы.

Как известно любой объект, имеющий массу, оказывает гравитационное притяжение на соседние объекты. В Солнечной системе только Солнце имеет самую большую массу и самую сильную гравитации и таким образом удерживает все планеты вокруг себя.

Как известно любой объект, имеющий массу, оказывает гравитационное притяжение на соседние объекты. В Солнечной системе только Солнце имеет самую большую массу и самую сильную гравитации и таким образом удерживает все планеты вокруг себя Фото: NASA

Чтобы спутник мог вращаться вокруг планеты, он должен находиться достаточно близко, чтобы планета могла оказать на него гравитационное притяжение, необходимое для его удержания на орбите вокруг этой планеты. Минимальное расстояние, на котором планета может удерживать спутник на орбите, называется радиусом сферы Хилла. Луна вращается вокруг Земли, а не вокруг Солнца, потому что она находится в радиусе сферы Хилла нашей планеты.

У какой планеты в Солнечной системе больше всего спутников?

Но у маленьких планет, таких как Меркурий, очень маленький радиус сферы Хилла, а значит планета не может удерживать вокруг себя спутники из-за низкого гравитационного притяжения. Некоторые ученые считают, что у Меркурия и Венеры могли быть спутники в далеком прошлом, но они исчезли в результате столкновения с другими объектами.

Но у маленьких планет, таких как Меркурий, очень маленький радиус сферы Хилла, а значит планета не может удерживать вокруг себя спутники из-за низкого гравитационного притяжения Фото: NASA

У Марса есть два спутника, которые называются Фобос и Деймос. Считается, что они все же были притянуты гравитацией планеты, и это астероиды, а не были созданы вместе с Красной планетой. Хотя у последней теории также есть поддержка некоторых ученых.

У Марса есть два спутника, которые называются Фобос и Деймос Фото: Live Science

Что касается Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, то эти планеты имеют большой радиус сферы Хилла, потому что они сами по себе большие. Гравитационное притяжение этих миров позволило им притянуть к себе и удерживать вокруг большое количество спутников. Например, у Юпитера 95 спутников, а у Сатурна — 146 и больше нет ни у одной планеты в Солнечной системе.

У Юпитера 95 спутников Фото: NASA

Также считается, что спутники планет могли сформироваться более 4,5 млрд лет назад, когда происходило формирование всей Солнечной системы. Она возникла из большого диска из газа и пыли, который окружал Солнце. Ученые считают, что лишь несколько спутников в Солнечной системе возникли таким образом. Например, такими объектами являются самые внутренние спутники Юпитера и Сатурна. Но остальные скорее всего были захвачены гравитацией этих газовых гигантов.

У Сатурна 146 спутников и больше нет ни у одной планеты в Солнечной системе Фото: NASA

Почему Луна — это особенный спутник?

В тоже время Луна является особенным спутником. Считается, что она возникла совсем не так, как другие спутники в Солнечной системе. Одна из главных теорий происхождения Луны гласит, что более 4,4 млрд лет назад в Землю врезался планетарный объект. Во время столкновения большой кусок нашей планеты улетел в космос и превратился в Луну.

Луна является особенным спутником. Считается, что она возникла совсем не так, как другие спутники в Солнечной системе Фото: NASA

Но на самом деле до сих пор ученые спорят о том, почему одни планеты имеют спутники, а другие – нет. Хотя такие факторы, как размер планеты, ее гравитационное притяжение, размер радиуса сферы Хилла могут сыграть в этом свою роль.

Как уже писал Фокус, после исторической посадки на Луне Китай нацелился на более глубокий космос. КНР планирует совершить посадку своих аппаратов на астероид, Марс, а также отправить зонды к Юпитеру и Урану.

Также Фокус писал о том, что такое планеты-бродяги и насколько они опасны для Земли. Планеты-бродяги блуждают по бескрайней Вселенной самостоятельно, ведь у них нет гравитационной связи ни с одной звездой.