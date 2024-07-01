Охотились на самых больших животных своего времени: исследование раскрыло неандертальцев с неожиданной стороны

Ученые обнаружили доказательства того, что неандертальцы могли охотиться на крупнейших животных своего времени — прямобивных слонов. Находки исследователей указывают на то, что они ради этого могли собираться в большие группы, объединяя отдельные племена для охоты.

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Несмотря на распространенные представления, мамонт не был самым большим наземным животным плейстоценовой эпохи. Этот титул принадлежит его родственнику — прямобивному слону (Palaeoloxodon antiquus), который был вдвое больше современного африканского слона и жил на территории Европы и Азии до 100 000 лет назад, пишет IFLScience.

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Антропологи уже давно спорят о том, охотились ли неандертальцы на прямоходящих слонов, что могло привести к их вымиранию. Палеолоксодоны существовали около 700 000 лет, пережив ледниковые периоды на юге Европы и Ближнем Востоке, а затем распространились в Центральной Европе во время теплых межледниковых периодов.

Их огромные размеры означали, что взрослые особи, вероятно, были более уязвимы к недостатку пищи, чем к хищникам — пока не встретили вид, способный владеть оружием и координировать свои действия в команде.

Хотя навыки изготовления орудий труда неандертальцев указывают на то, что они могли охотиться на палеолоксодона, точных доказательств этого нет. Однако недавнее исследование под руководством профессора Сабины Гаудзински-Виндхойзер из Археологического исследовательского центра MONREPOS обнаружило порезы на костях этих животных, что свидетельствует о том, что слоны действительно были частью рациона неандертальцев.

Доказательства обнаружили на участке Ноймарк-Норд 1 вблизи Галле, Германия. Исследователи нашли 3 122 кости, бивни и зубы, которые, вероятно, принадлежат более 70 прямобивневым слонам, возрастом около 125 000 лет. На многих костях были отметины, свидетельствующие об использовании каменных инструментов для срезания мяса.

Хотя подобные отметины могли появиться в результате обработки найденных туш слонов, большое количество костей в одном месте свидетельствует об обратном. Кроме того, кости преимущественно принадлежали взрослым слонам — маловероятная добыча для других хищников того времени, что указывает на целенаправленную охоту неандертальцев.

Эти находки свидетельствуют о том, что неандертальцы предпочитали охотиться на одиночных самцов, которые были намного крупнее, чем на самок и молодняк.

Исследователи подсчитали, что команде неандертальцев понадобилось бы несколько дней, чтобы разделать такое крупное животное, а мясом прямобивного слона могла питаться большая семья из 25 человек в течение трех месяцев.

Это означает, что неандертальцы либо жили большими группами, чем считалось ранее, либо племена объединялись для охоты и переработки мяса, что способствовало культурному обмену во время этих собраний.

Пребывание в одном месте для охоты и собирательства могло существенно повлиять на местную среду. Это открытие свидетельствует о том, что неандертальцы имели разнообразное адаптивное поведение, которое позволяло им процветать в различных экосистемах по всей Евразии в течение более 200 000 лет.

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Эти новые данные также меняют взгляд на другие археологические находки, где орудия труда неандертальцев были найдены рядом с останками мамонтов и меньших носорогов. Теперь кажется более вероятным, что неандертальцы активно охотились на этих крупных животных, а не просто собирали их остатки.

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