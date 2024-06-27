Корни альтруизма: ученые нашли доказательства заботы неандертальцев о детях с синдромом Дауна

Испанские ученые наткнулись на останки, которые принадлежали шестилетнему ребенку с синдромом Дауна. Эта находка стала открытием, поскольку указывает на альтруизм неандертальцев, которые ухаживали за ребенком.

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В Испании исследователи обнаружили останки неандертальского ребенка, который имел признаки, характерные для синдрома Дауна. Примечательно, что в отличие от других доисторических людей с этим заболеванием, ребенок прожил более 6 лет, что свидетельствует о постоянной заботе о нем со стороны его общины, пишет IFLScience.

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Это важное открытие сделали во время исследования костей, найденных в 1989 году в Кова-Негра в Валенсии. Среди окаменелостей были фрагменты внутреннего уха с врожденными пороками развития, которые, вероятно, приводили к потере слуха и головокружению.

По мнению исследователей, синдром Дауна — единственное заболевание, которое согласуется с этими недостатками. Ученые отметили, что ребенок прожил по меньшей мере шесть лет, превысив типичную продолжительность жизни доисторических людей с синдромом Дауна.

Синдром Дауна, самое распространенное генетическое расстройство у людей, также встречается у человекообразных обезьян, хотя выживание после детства исторически было редким явлением.

Например, детеныш шимпанзе с синдромом Дауна, о котором заботились мать и сестра, не дожил до двух лет. Среди людей задокументировано пять доисторических случаев между 3629 и 400 годами до нашей эры, но никто из них не прожил дольше 16 месяцев.

Кости из Кова-Негра указывают на то, что на момент смерти ребенку было от шести до семи лет. Исследователи считают, что такое длительное выживание обусловлено постоянным уходом и поддержкой со стороны общины.

Они отмечают требовательный образ жизни неандертальцев, который требовал высокой мобильности, что делает маловероятным, что мать ребенка могла обеспечить такой уход самостоятельно. Таким образом, вполне вероятно, что другие члены группы помогали в выполнении повседневных задач или непосредственно в уходе за ребенком.

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Эта находка проливает свет на происхождение эмпатии и гуманного поведения в родословной Homo. Хотя существуют предварительные доказательства того, что неандертальцы заботились о детях, некоторые антропологи предполагают, что это было частью корыстного соглашения между отдельными людьми.

Однако исследователи утверждают, что этот случай демонстрирует настоящий альтруизм, поскольку забота была оказана человеку, который не мог ответить взаимностью.

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