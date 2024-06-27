Коріння альтруїзму: вчені знайшли докази турботи неандертальців про дітей з синдромом Дауна

Іспанські вчені натрапили на останки, які належали шестирічній дитині із синдромом Дауна. Ця знахідка стала відкриттям, оскільки вказує на альтруїзм неандертальців, які доглядали за дитиною.

Related video

В Іспанії дослідники виявили останки неандертальської дитини, яка мала ознаки, характерні для синдрому Дауна. Примітно, що на відміну від інших доісторичних людей із цим захворюванням, дитина прожила понад 6 років, що свідчить про постійну турботу про неї з боку її громади, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Це важливе відкриття зробили під час дослідження кісток, знайдених у 1989 році в Кова-Негра у Валенсії. Серед скам'янілостей були фрагменти внутрішнього вуха з вродженими вадами розвитку, які, ймовірно, призводили до втрати слуху та запаморочення.

На думку дослідників, синдром Дауна — єдине захворювання, яке узгоджується з цими вадами. Вчені наголосили, що дитина прожила щонайменше шість років, перевищивши типову тривалість життя доісторичних людей із синдромом Дауна.

Синдром Дауна, найпоширеніший генетичний розлад у людей, також зустрічається в людиноподібних мавп, хоча виживання після дитинства історично було рідкісним явищем.

Наприклад, дитинча шимпанзе з синдромом Дауна, про яке піклувалися мати і сестра, не дожило до двох років. Серед людей задокументовано п'ять доісторичних випадків між 3629 і 400 роками до нашої ери, але ніхто з них не прожив довше за 16 місяців.

Кістки з Кова-Негра вказують на те, що на момент смерті дитині було від шести до семи років. Дослідники вважають, що таке тривале виживання зумовлене постійним доглядом і підтримкою з боку громади.

Вони відзначають вимогливий спосіб життя неандертальців, який вимагав високої мобільності, що робить малоймовірним, що мати дитини могла забезпечити такий догляд самотужки. Таким чином, цілком ймовірно, що інші члени групи допомагали у виконанні повсякденних завдань або безпосередньо у догляді за дитиною.

Важливо

Виявився найдовшим у Європі: чеські археологи знайшли курган віком 5300 років (фото)

Ця знахідка проливає світло на походження емпатії та гуманної поведінки в родоводі Homo. Хоча існують попередні докази того, що неандертальці піклувалися про дітей, деякі антропологи припускають, що це було частиною корисливої угоди між окремими людьми.

Однак дослідники стверджують, що цей випадок демонструє справжній альтруїзм, оскільки турбота була надана людині, яка не могла відповісти взаємністю.

Раніше Фокус писав про цікаві подробиці древньої настільної гри, які виявили дослідники.

А також про те, для кого споруджували найбільші кургани. Завдяки дослідженню цього питання, вчені хочуть дізнатися, як саме з'явилася соціальна нерівність.