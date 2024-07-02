Разрыв горла и отек лица: почему не следует сдерживаться, когда хочется чихнуть

У вас едва ли выпадут глаза, как утверждают некоторые городские легенды, однако травматические последствия сдерживания чихания действительно могут быть.

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Несмотря на множество "городских легенд" о том, что сдерживание чихания может привести к самым невероятным травмам, вплоть до глаз, выпадающих из орбит, эксперты признают, что на самом деле оно чрезвычайно редко приводит к травматическим последствиям. И все же они могут быть, пишет IFLScience.

Эксперты отмечают, что сдерживание чихания действительно может обернуться разрывом дыхательного горла или отеком лица, но лишь в редких случаях. Давайте рассмотрим несколько из них.

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Разрыв дыхательного горла

Сезон аллергии — тяжелое время для людей, страдающих аллергией. В этот период слезятся глаза, першит в горле и аллергики попросту не могут сдержаться, чтобы не чихнуть. Подобные симптомы беспокоили одного мужчину во время вождения.

Он решил, что будет безопаснее не закрывать глаза за рулем, а потому закрыл рот и нос, пытаясь сдержать чихание. Это решение, увы, повлекло за собой не самые приятные последствия. Вскоре после этого случая водитель продолжил чихать, но теперь почувствовал сильную больше в шее и отек.

К моменту прибытия в отделение неотложной помощи, в его шее послышался треск, известный как крепитация, позже рентген выявил хирургическую эмфизему — травматическое повреждение, при котором воздух просачивается под кожу. Причиной стал разрыв в горле. Эксперты утверждают, что этот случай считается первым зафиксированным сообщением о том, что подобные травмы могут появиться в результате сдерживания чихания.

Симптом Хаммана

Еще один случай, когда 34-летний мужчина зажал нос и рот во время чихания, обернулся тем, что он почувствовал "хлопанье в шее". Затем глотание сало болезненным, голос мужчины изменился, а потому он обратился за медицинской помощью.

Врачи заметили симптом Хаммана — потрескивание, возникающее, когда сердце бьется о ткани, наполненные воздухом. Дальнейшее сканирование обнаружило у пациента перелом в задней части шеи. В результате эксперты предупреждают, что блокирование чихания путем блокирования ноздрей и рта — опасный маневр, которого действительно стоит избегать. Это может привести к многочисленным осложнениям, таким как перфорация барабанной перепонки и даже разрыв церебральной аневризмы

Перелом щеки

Эксперты также отмечают, что задержка чихания также может усугубить существующие травмы. Например, в случае с 38-летним мужчиной, пытавшимся остановить чихание, в результате чего его щека опухла. Позже оказалось, что мужчина ходил с не выявленным переломом правой гайморовой пазухи, что и вызвало подкожную эмфизему лица

Исследователи признают, что все вышеописанные случаи на самом деле являются редкими последствиями сдерживания чихания. И все же предупреждают, что это может быть опасно, ведь по сути, вы пытаетесь сдержать поток воздуха, движущийся со скоростью около 56 км/час.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, чего не стоит делать, когда вы чихаете.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.