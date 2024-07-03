Крохотные хирурги. Муравьи проводят ампутации, чтобы спасти жизнь раненным сородичам (видео)

Исследователи обнаружили, что крохотные насекомые могут проводить ампутации раненным товарищам по гнезду.

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Муравьи являются одним из самых многочисленных семейств насекомых на планете. Ранее ученые уже замечали, что муравьи способны лечить раны товарищей по гнезду, однако в новом исследовании ученые обнаружили нечто большее — похоже, насекомые проводят жизненно важные ампутации, чего раньше не было замечено, пишет The Guardian.

Исследование было проведено командой из Университета Лозанны и ученые считают, что оно представляет собой первый пример того, как животные, помимо человека, ампутируют конечности сородичам, чтобы предотвратить распространение инфекции.

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По словам первого автора исследования, доктора Эрика Франка, наиболее любопытным оказалось то, что насекомые, похоже, адаптируют лечение к месту травмы. Таким образом ученые пришли к выводу, что муравьи способны в некоторой степени диагностировать раны и лечить их соответствующим образом, чтобы максимизировать выживаемость раненых сородичей.

В ходе исследования ученые нанесли порезы флоридским муравьям-плотникам (Camponotus floridanus) на правой задней конечности, а затем в течение недели наблюдали за реакцией их товарищей по гнезду. Результаты показывают, что у 13 из 19 муравьям с травмами бедренной кости или бедра провели ампутацию их же товарищи по гнезду. При этом конечности были отрублены в области вертела — соединения с тазовой костью.

Ученые наблюдали, как сородичи по гнезду начинали зализывать рану, а затем продвигались ротовым аппаратом по поврежденной конечности, пока не достигали вертела. После этого муравьи начинали неоднократно кусать травмированную ногу, пока она не была отрезана. В то же время результаты показывают, что у 9 муравьев с травмами голени ампутации не наблюдались. Вместо этого сородичи по гнезду лишь оказывали уход за ранами в виде их зализывания.

Позже ученые повторили эксперимент, но уже с использованием муравьев с инфицированными ранами — результаты оказались аналогичными. Результаты также показали, что изолированные муравьи с инфицированными ранами на самом деле умирают значительно чаще, чем насекомые со стерильными ранами. Но их выживаемость значительно улучшалась, если раненых муравьев либо возвращали в их колонии, либо ученые самостоятельно ампутировали насекомым конечности. Отметим, что ампутации были эффективны лишь в том случае, когда речь шла о ранениях бедра.

Изначально ученые не понимали, почему ампутации проводятся лишь при ранениях бедра, но позже ученые обнаружили, что в этом случае травмы связаны с повреждением структур, перекачивающих кровеподобное вещество по телу муравьев. Увы, в результате инфекции голени распространялись по всему телу гораздо быстрее, чем инфекции бедра, а это означает, что ампутация первой мало повлияла на улучшение выживаемости.

Исследователи отмечают, что чаще всего муравьи получают ранения в территориальных спорах с соседними колониями, но лечение раненых, похоже, приносит пользу. Наблюдения показывают, что примерно 10-11% муравьев, отправляющихся на охоту или в поисках пищи, имеют травмы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые превратили муравьев-солдатов в собирателей: как им это удалось.