Крихітні хірурги. Мурахи проводять ампутації, щоб врятувати життя пораненим родичам (відео)

Дослідники виявили, що крихітні комахи можуть проводити ампутації пораненим товаришам по гнізду.

Related video

Мурахи є одним із найчисленніших родин комах на планеті. Раніше вчені вже помічали, що мурахи здатні лікувати рани товаришів по гнізду, проте в новому дослідженні вчені виявили щось більше — схоже, комахи проводять життєво важливі ампутації, чого раніше не було помічено, пише The Guardian.

Дослідження було проведене командою з Університету Лозанни й вчені вважають, що воно є першим прикладом того, як тварини, крім людини, ампутують кінцівки родичам, щоб запобігти поширенню інфекції.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами першого автора дослідження, доктора Еріка Франка, найцікавішим виявилося те, що комахи, схоже, адаптують лікування до місця травми. У такий спосіб учені дійшли висновку, що мурахи здатні певною мірою діагностувати рани та лікувати їх відповідним чином, щоб максимізувати виживання поранених родичів.

Під час дослідження вчені нанесли порізи флоридським мурахам-теслярам (Camponotus floridanus) на правій задній кінцівці, а потім протягом тижня спостерігали за реакцією їхніх товаришів по гнізду. Результати показують, що у 13 із 19 мурашок із травмами стегнової кістки або стегна провели ампутацію їхні ж товариші по гнізду. При цьому кінцівки були відрубані в ділянці вертлюга — з'єднання з тазовою кісткою.

Вчені спостерігали, як родичі по гнізду починали зализувати рану, а потім просувалися ротовим апаратом по пошкодженій кінцівці, поки не досягали вертіла. Після цього мурахи починали неодноразово кусати травмовану ногу, поки вона не була відрізана. Водночас результати показують, що у 9 мурах із травмами гомілки ампутації не спостерігалися. Замість цього родичі по гнізду лише надавали догляд за ранами у вигляді їх зализування.

Пізніше вчені повторили експеримент, але вже з використанням мурах з інфікованими ранами — результати виявилися аналогічними. Результати також показали, що ізольовані мурахи з інфікованими ранами насправді помирають значно частіше, ніж комахи зі стерильними ранами. Але їхня виживаність значно поліпшувалася, якщо поранених мурах або повертали в їхні колонії, або вчені самостійно ампутували комахам кінцівки. Зазначимо, що ампутації були ефективні лише в тому разі, коли йшлося про поранення стегна.

Спочатку вчені не розуміли, чому ампутації проводять лише в разі поранень стегна, але пізніше вчені виявили, що в цьому разі травми пов'язані з пошкодженням структур, що перекачують речовину, подібну до крові, по тілу мурах. На жаль, у результаті інфекції гомілки поширювалися по всьому тілу набагато швидше, ніж інфекції стегна, а це означає, що ампутація першої мало вплинула на поліпшення виживання.

Дослідники зазначають, що найчастіше мурахи отримують поранення в територіальних суперечках із сусідніми колоніями, але лікування поранених, схоже, приносить користь. Спостереження показують, що приблизно 10-11% мурах, які вирушають на полювання або в пошуках їжі, мають травми.

Раніше Фокус писав про те, що вчені перетворили мурах-солдатів на збирачів: як їм це вдалося.