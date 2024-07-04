Полосы в космосе: снимки с орбиты показывают движение МКС на фоне звезд и Земли (фото)

Новые снимки астронавта NASA помогают понять, как выглядит Международная космическая станция во время вращения вокруг нашей планеты.

Related video

Орбитальная станция всегда находится в движении, но очень редко с помощью фотографий из космоса можно увидеть это движение. Такую возможность предоставил астронавт NASA Мэттью Доминик, который сейчас находится на борту Международной космической станции (МКС), пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Астронавт Мэттью Доминик постоянно публикует в социальных сетях снимки, которые показывают жизнь в космосе. Недавно он поделился новой серией снимков орбитальной станции в социальной сети Х. Эти фотографии он сделал в свободное от выполнения своих обязанностей на МКС время.

На одной из фотографий Доминик показал, как он перемещается внутри американского модуля станции в невесомости. Также по словам астронавта, он экспериментирует во время съемки окружающего пространства МКС с длинной выдержкой.

Астронавт NASA Мэттью Доминик на МКС Фото: X (Twitter)

Но новых снимках видны следы звезд, которые окружают солнечные панели МКС. Как написал Доминик, свет Солнца во время съемки создал ярко-синий цвет на солнечных панелях модуля станции.

Но новых снимках видны следы звезд, которые окружают солнечные панели МКС Фото: X (Twitter)

Астронавт экспериментировал с разной выдержкой и разными ракурсами и ему удалось сделать снимок солнечных панелей, когда они двигались во время съемки.

Астронавт экспериментировал с разной выдержкой и разными ракурсами и ему удалось сделать снимок солнечных панелей, когда они двигались во время съемки Фото: X (Twitter)

Также Доминик опубликовал фотографии Земли с разной выдержкой, когда орбитальная станция пролетает над нашей планетой.

Также Доминик опубликовал фотографии Земли с разной выдержкой, когда орбитальная станция пролетает над нашей планетой Фото: X (Twitter)

Фотографии астронавта привлекли внимание как профессиональных фотографов, так и любителей, и он объяснил, как он делает снимки в космосе. По словам Доминика, разные окна на МКС имеют разное оптическое качество. Например, есть окно, которое предназначено для съемок Земли, и оно расположено так, что хорошо видно планету внизу.

Астронавт NASA также сообщил, что даже использовал окно пристыкованного к МКС космического корабля Boeing Starliner, которое имеет хорошее расположение.

Для проведения съемок на орбите астронавтам помогают не только окна станции, но роботизированные манипуляторы, которые крепятся МКС и удерживают камеру.

Как уже писал Фокус, даже короткие полеты в космос могут изменить ДНК человека. Новое исследование предлагает наиболее полный взгляд на здоровье людей, которые отправляются в космос.

Также Фокус писал о том, что на орбиту был запущен новый метеорологический спутник США и когда он отделялся от ракеты-носителя, ее камера запечатлела нашу планету из космоса.