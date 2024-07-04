Смуги в космосі: знімки з орбіти показують рух МКС на тлі зірок і Землі (фото)

Нові знімки астронавта NASA допомагають зрозуміти, який вигляд має Міжнародна космічна станція під час обертання навколо нашої планети.

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Орбітальна станція завжди перебуває в русі, але дуже рідко за допомогою фотографій з космосу можна побачити цей рух. Таку можливість надав астронавт NASA Меттью Домінік, який зараз перебуває на борту Міжнародної космічної станції (МКС), пише Space.

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Астронавт Меттью Домінік постійно публікує в соціальних мережах знімки, які показують життя в космосі. Нещодавно він поділився новою серією знімків орбітальної станції в соціальній мережі Х. Ці фотографії він зробив у вільний від виконання своїх обов'язків на МКС час.

На одній з фотографій Домінік показав, як він переміщається всередині американського модуля станції в невагомості. Також за словами астронавта, він експериментує під час зйомки навколишнього простору МКС з довгою витримкою.

Астронавт NASA Меттью Домінік на МКС Фото: X (Twitter)

Але на нових знімках видно сліди зірок, які оточують сонячні панелі МКС. Як написав Домінік, світло Сонця під час зйомки створило яскраво-синій колір на сонячних панелях модуля станції.

На нових знімках видно сліди зірок, які оточують сонячні панелі МКС Фото: X (Twitter)

Астронавт експериментував з різною витримкою і різними ракурсами і йому вдалося зробити знімок сонячних панелей, коли вони рухалися під час зйомки.

Астронавт експериментував з різною витримкою і різними ракурсами і йому вдалося зробити знімок сонячних панелей, коли вони рухалися під час зйомки Фото: X (Twitter)

Також Домінік опублікував фотографії Землі з різною витримкою, коли орбітальна станція пролітає над нашою планетою.

Також Домінік опублікував фотографії Землі з різною витримкою, коли орбітальна станція пролітає над нашою планетою Фото: X (Twitter)

Фотографії астронавта привернули увагу як професійних фотографів, так і любителів, і він пояснив, як він робить знімки в космосі. За словами Домініка, різні вікна на МКС мають різну оптичну якість. Наприклад, є вікно, яке призначене для зйомок Землі, і воно розташоване так, що добре видно планету внизу.

Астронавт NASA також повідомив, що навіть використав вікно пристикованого до МКС космічного корабля Boeing Starliner, яке має гарне розташування.

Для проведення зйомок на орбіті астронавтам допомагають не тільки вікна станції, а й роботизовані маніпулятори, що кріпляться МКС і утримують камеру.

Як уже писав Фокус, навіть короткі польоти в космос можуть змінити ДНК людини. Нове дослідження пропонує найбільш повний погляд на здоров'я людей, які вирушають у космос.

Також Фокус писав про те, що на орбіту було запущено новий метеорологічний супутник США, і коли він відокремлювався від ракети-носія, її камера зафіксувала нашу планету з космосу.