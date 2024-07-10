Киты закручивают водную спираль и выдувают пузыри: ученые объяснили, зачем (видео)

В создании пузырьковой сетки могут участвовать до 20 китов. Главное условие — постоянная коммуникация и синхронизация.

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Украинские полярники сняли "невероятное зрелище" — охоту горбатых китов с помощью пузырьковой сетки. О том, как это работает, объяснили в Национальном антарктическом научном центре.

Такая хитрость позволяет китам собирать криль и рыбу в своеобразную ловушку. Обычно в пузырьковых охотах участвуют от нескольких до 20 особей.

"Этот процесс достаточно сложный, предусматривает постоянную коммуникацию и синхронизацию участников и свидетельствует о высоком социальном интеллекте горбатых", — подчеркнули ученые.

Лидер группы первым начинает выдувать пузыри и закручивать спираль вокруг стаи рыбы или криля. Другие киты подражают его поведению, удерживая добычу и подталкивая ее к поверхности. Диаметр сети может колебаться от нескольких до 30 метров.

Когда один из китов подает звуковой сигнал о кормлении, все начинают одновременно всплывать. Плывут они через центр спирали, открыв при этом пасти.

"В этот момент животные набирают в рот все на своем пути благодаря большим горловым складкам. Они расправляются и позволяют набрать большой объем воды, которую киты затем выталкивают через пластины уса, а добычу потребляют. Горбатые также помогают себе длинными грудными плавниками, направляя ими "пищу" в рот", — объяснили в научном центре.

Киты имеют большую пасть, но их способность глотать пищу ограничена из-за узкой глотки. Максимально она может растянуться до размера арбуза.

Впервые пузырьковую охоту задокументировали еще в 1929 году. Этот метод позволяет съесть за короткое время как можно больше. Однако такой способ охоты — не врожденный и присущ не всем популяциям горбатых китов. Соответствующие навыки киты передают из поколения в поколение, прежде всего от матери к детенышам.

"В Антарктике довольно часто можно наблюдать пузырьковые сетки, ведь горбатые в целом приплывают в здешние холодные воды, чтобы наесться и накопить жир. В сезон питания они могут охотиться более 20 часов в сутки", — рассказали ученые.

Когда киты закручивают спирали в океане, туда нередко слетаются птицы. На обнародованных кадрах, в частности, можно увидеть доминиканских чаек, которые надеются воспользоваться возможностью и выхватить добычу во время чужой охоты.

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