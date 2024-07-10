Обман века. Какая на самом деле память у золотой рыбки и почему все говорят про 3 секунды (видео)

Исследователи опровергли миф о том, что память золотой рыбки длится всего 3 секунды — на самом деле, они помнят годы своей жизни.

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Золотые рыбки (Carassius auratus) чрезвычайно популярны во всем мире. Они были одомашнены в Китае около 1000 лет назад и сегодня в мире существует более 125 отдельных подвидов рыбок. Представители этого вида являются одними из самых популярных пресноводных аквариумных видов, однако их жизнь омрачена клеветой о том, что память рыбок якобы длится всего 3 секунды, пишет IFLScience.

На самом деле исследования показали, что золотые рыбки обладают удивительно острой памятью: она способна охватывать недели, месяцы и даже годы. Кроме того представители этого вида отличаются сообразительностью и умом, а также умело решают проблемы.

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Продолжительность жизни золотых рыбок, как правило, составляет от 10 до 15 лет, однако самая старая золотая рыбка в истории смогла прожить невероятных 43 года.

Насколько умны золотые рыбки?

По словам эксперта по когнитивным способностям из Университета Маккуори в Австралии Кулума Брауна, исследования 50-60-х годов уже показали, что золотые рыбки обладают удивительной памятью. Более того, несмотря на свою репутацию "забывчивых", они на самом деле чрезвычайно умны.

Результаты интеллекта и памяти золотых рыбок показывают, что они способны формировать долговременную память, социальное обучение, используют инструменты, а также демонстрируют пространственное понимание и решение проблем.

Неофициальные данные свидетельствуют о том, что золотые рыбки обычно запоминают место в аквариуме, из которого они обычно получают пищу, и подплывают к нему, когда приходит время кормления. Точно так же их научили избегать сетей и даже можно научить выполнять трюки.

Команда из Оксфордского университета также обнаружила, что золотые рыбки обладают удивительной способностью точно оценивать расстояния. К слову, с этой задачей не всегда справляются даже люди. В результате ученые смогли обучить рыбу преодолевать ровно 70 см, прежде чем развернуться, чтобы получить вознаграждение.

Откуда миф про трехсекундную память?

Исследователи не знают наверняка, но подозревают, что возникновение этого мифа может быть связано с размером их мозга. Однако правда в том, что размер мозга вовсе не всегда коррелирует с видовым интеллектом.

Мозг рыб также отличается от мозга млекопитающих отсутствием гиппокампа. Гиппокамп у млекопитающих отвечает за формирование воспоминаний, поэтому, вероятно, предполагалось, что без одного из них будет затронута долговременная память. Позже исследования показали, что у рыб есть другая структура, формирующая связи между событиями и переживаниями — латеральный паллиум.

Эта область в переднем мозге рыб имеет то же эволюционное происхождение, что и части мозга млекопитающих, обеспечивающие обучение, а также обнаружены структуры, аналогичные тем, которые способствуют формированию эмоций.

У каких еще рыб хорошая память?

К слову, не только золотые рыбки обладают впечатляющими когнитивными способностями. Были проведены исследования широкого спектра пресноводных и морских видов, и у каждого из них были обнаружены уникальные и впечатляющие способности.

Например, африканские цихлиды образуют ассоциации и запоминают их до 12 дней. В то же время исследования диких рыб показали, что память о негативном опыте сохраняется до 11 месяцев. Рыбки данио способны понимать величины, а исследования рыб-чистильщиков показали, что они могут узнавать собственные лица в отражениях.

Ранее Фокус писал о том, что ученые в Израиле научили золотую рыбку водить аквариум на колесах.