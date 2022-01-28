Ученые в Израиле научили золотую рыбку водить аквариум на колесах (видео)

Съемки фиксирующей движения рыбы камеры показали, что мозги морских и наземных животных оснащены схожими биологическими программами для навигации в пространстве. Предполагается, что это поможет людям осваивать космос.

Ученые из университета Бен-Гуриона доказали на опыте, что золотые рыбки могут водить автомобили, демонстрируя высокие навыки навигации. Для этого команда специалистов создала в аквариуме специальное средство передвижения, управлять которым рыба научилась за 10 дней. Данные, полученные в ходе эксперимента, пригодятся для будущих космических исследований, сообщает Science Focus.

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Необычное устройство для вождения сделано по принципу обмена достижения рыбой цели в обмен на корм. Золотую рыбку выдрессировали, чтобы она видела цель за пределами прозрачного аквариума, и стремилась достичь ее, уткнувшись носом в стекло — это и считалось в эксперименте финишем.

Все передвижения рыбы и изменение положения ее тела в водном пространстве фиксировала подвешенная над аквариумом видеокамера. Затем эти данные передавались на тележку, которая перемещала аквариум в пространстве. Ученые заметили, что золотой рыбке удалось приспособиться даже к эффекту искажения изображения для наблюдателя из воды, который следит за целью в воздухе.

Профессор компьютерных наук Охад Бен-Шахар поясняет, что принцип вождения любых транспортных средств человеком точно такой же: заметить цель, и построить в мозгу траекторию движения к ней. А затем спроецировать эту траекторию на приборы управления машиной.

Есть общепринятая в научном мире гипотеза о том, что у любого живого существа, обладающего мозгом, есть биологическое подобие GPS-навигатора. На вопрос о том, как работает такой навигатор, наука пока подробно не ответила, но опыт с золотой рыбкой показывает, что ориентирование в пространстве у морских и сухопутных животных имеет схожие принципы.

Ученые намерены продолжать аналогичные опыты с другими биологическими видами, в различных физических средах. В будущем собранные материалы исследований помогут людям ориентироваться на поверхности других планет и в открытом космосе.

Ранее Фокус сообщал, что в Арктике биологи отсняли, как пингвин охотится на рыб в естественной среде с помощью прикрепленной к его телу видеокамеры.

Исследователи выяснили, что правое и левое полушария человеческого мозга хотя и не одинаковы в смысле выполняемых функций, но абсолютно равноправны между собой. Ни одно из них не доминирует над другим, при этом за ориентацию в пространстве отвечает в большей степени правая половина нашего мозга.

Нейробиологи провели эксперимент, прикрепив к руке человека роботизированный шестой палец. Через некоторое время человеческий мозг, приспособился к нововведению, и воспринимал палец как часть управляемого им человеческого тела.