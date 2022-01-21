В Аргнентине охоту пингвина в океане сняли от первого лица (видео)

Благодаря эксперименту биологам удалось выяснить, что пищу пингвины ищут не только вблизи дна моря, а и с помощью охоты на рыб.

Аргентинское Общество охраны дикой природы совместно с природоохранной организацией Wildlife Conservation Society провело эксперимент по сбору данных видеокамерой в естественной зоне обитания субарктических пингвинов. Собранные данные позволят больше узнать об экологических предпочтениях птиц, и помогут защитить этот вид от последствий человеческой деятельности, сообщает WCS Newsroom.

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Ученые закрепили на теле самца-пингвина автоматическую видеокамеру для съемок под водой. Затем птицу выпустили в океан, где она свободно плавала несколько часов.

Когда пингвин закончил поиски пропитания, он вернулся на сушу, где биологи поймали его, а затем проверили отснятый материал. Там были кадры, как пингвин ныряет в глубину, охотится за косяком сардин. Видно, как птица выхватывает отдельных рыбин клювом, и проглатывает их.

Запись также содержит кадры охоты на рыб нескольких видов птиц — магеллановых пингвинов, альбатросов и бакланов. Эти данные важны для защитников природы, они помогут более точно определить способы добычи пропитания представителями местной фауны. Что поможет лучше защитить их от последствий человеческой деятельности в субантарктических регионах.

Биологи выяснили новые важные данные. До сих пор считалось, что поиски пищи субантарктические пингвины ищут в основном вблизи дна моря. Оказалось, в водной толще эти птицы тоже способны успешно охотиться на рыб.

Участника съемок биологи не отбирали специально. Его взяли из небольшой колонии субантарктических пингвинов на острове Мартильо в архипелаге Огненная Земля. Когда видеокамеру с пингвина сняли, он вернулся к своему месту обитания, и сейчас заботится о своем подрастающем потомстве.

Ранее Фокус сообщал, что украинские полярники подсчитали количество пингвинов, живущих возле станции "Академик Вернадский", и определили, к каким биологическим видам они относятся.

Ранее на этой полярной станции случилось небольшое ЧП — ее завалило снегом. На жизнедеятельность пингвинов инцидент никак не повлиял, птицы чувствуют себя отлично.

Иногда пингвины даже окружают станцию "Академик Вернадский" в период спаривания, птицы кланяются друг другу и устраивают небольшие потасовки.