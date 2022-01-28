Учені в Ізраїлі навчили золоту рибку водити акваріум на колесах (відео)

Зйомки камери, яка фіксує рух риби, показали, що мозок морських і наземних тварин оснащений подібними біологічними програмами для навігації в просторі. Передбачається, що це допоможе людям освоювати космос.

Учені з університету Бен-Гуріона довели на досвіді, що золоті рибки можуть керувати автомобілем, демонструючи високі навички навігації. Для цього команда спеціалістів створила в акваріумі спеціальний засіб пересування, управляти яким риба навчилася за 10 днів. Дані, отримані під час експерименту, стануть у нагоді для майбутніх космічних досліджень, повідомляє Science Focus.

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Незвичайний пристрій водіння зроблено за принципом обміну досягнення рибою мети в обмін на корм. Золоту рибку видресували, щоб вона бачила мету за межами прозорого акваріума, і прагнула досягти її, уткнувшись носом у скло — це і вважалося в експерименті фінішом.

Усі пересування риби та зміну стану її тіла у водному просторі фіксувала підвішена над акваріумом відеокамера. Потім ці дані передавалися на візок, який переміщував акваріум у просторі. Вчені помітили, що золотій рибці вдалося пристосуватися навіть до ефекту спотворення зображення для спостерігача з води, який слідкує за ціллю в повітрі.

Професор комп'ютерних наук Охад Бен-Шахар пояснює, що принцип водіння будь-яких транспортних засобів людиною такий самий: помітити ціль і побудувати в мозку траєкторію руху до неї. А потім спроєктувати цю траєкторію на прилади керування машиною.

Є загальноприйнята в науковому світі гіпотеза про те, що будь-яка жива істота, яка володіє мозком, має біологічну подобу GPS-навігатора. На питання про те, як працює такий навігатор, наука поки докладно не відповіла, але досвід із золотою рибкою показує, що орієнтування в просторі в морських і сухопутних тварин має схожі принципи.

Учені мають намір продовжувати аналогічні досліди з іншими біологічними видами в різних фізичних середовищах. У майбутньому зібрані матеріали досліджень допоможуть людям орієнтуватися на поверхні інших планет і у відкритому космосі.

Раніше Фокус повідомляв, що в Арктиці біологи відзняли, як пінгвін полює на риб у природному середовищі за допомогою відеокамери, що прикріплена до його тіла.

Дослідники з'ясували, що права та ліва півкулі людського мозку хоч і не однакові в сенсі виконуваних функцій, але абсолютно рівноправні між собою. Жодна з них не домінує над іншою, при цьому за орієнтацію в просторі відповідає переважно права половина нашого мозку.

Нейробіологи провели експеримент, прикріпивши до руки людини роботизований шостий палець. Через деякий час людський мозок пристосувався до нововведення та сприймав палець як частину керованого ним людського тіла.