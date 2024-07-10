Обман століття. Яка насправді пам'ять у золотої рибки й чому всі говорять про 3 секунди (відео)

Дослідники спростували міф про те, що пам'ять золотої рибки триває всього 3 секунди — насправді, вони пам'ятають роки свого життя.

Related video

Золоті рибки (Carassius auratus) надзвичайно популярні в усьому світі. Вони були одомашнені в Китаї близько 1000 років тому і сьогодні у світі існує понад 125 окремих підвидів рибок. Представники цього виду є одними з найпопулярніших прісноводних акваріумних видів, проте їхнє життя затьмарене наклепом про те, що пам'ять рибок нібито триває лише 3 секунди, пише IFLScience.

Насправді дослідження показали, що золоті рибки мають напрочуд гостру пам'ять: вона здатна охоплювати тижні, місяці та навіть роки. Крім того, представники цього виду вирізняються кмітливістю і розумом, а також уміло розв'язують проблеми.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Тривалість життя золотих рибок, як правило, становить від 10 до 15 років, проте найстаріша золота рибка в історії змогла прожити неймовірних 43 роки.

Наскільки розумні золоті рибки?

За словами експерта з когнітивних здібностей з Університету Маккуорі в Австралії Кулума Брауна, дослідження 50-60-х років уже показали, що золоті рибки мають дивовижну пам'ять. Ба більше, попри свою репутацію "забудькуватих", вони насправді надзвичайно розумні.

Результати інтелекту і пам'яті золотих рибок показують, що вони здатні формувати довготривалу пам'ять, соціальне навчання, використовують інструменти, а також демонструють просторове розуміння і розв'язання проблем.

Неофіційні дані свідчать про те, що золоті рибки зазвичай запам'ятовують місце в акваріумі, з якого вони зазвичай отримують їжу, і підпливають до нього, коли приходить час годування. Так само їх навчили уникати сіток і навіть можна навчити виконувати трюки.

Команда з Оксфордського університету також виявила, що золоті рибки мають дивовижну здатність точно оцінювати відстані. До слова, з цим завданням не завжди справляються навіть люди. У результаті вчені змогли навчити рибу долати рівно 70 см, перш ніж розвернутися, щоб отримати винагороду.

Звідки міф про трисекундну пам'ять?

Дослідники не знають напевно, але підозрюють, що виникнення цього міфу може бути пов'язане з розміром їхнього мозку. Однак правда в тому, що розмір мозку зовсім не завжди корелює з видовим інтелектом.

Мозок риб також відрізняється від мозку ссавців відсутністю гіпокампа. Гіпокамп у ссавців відповідає за формування спогадів, тому, ймовірно, передбачалося, що без одного з них буде порушена довготривала пам'ять. Пізніше дослідження показали, що у риб є інша структура, яка формує зв'язки між подіями та переживаннями — латеральний паліум.

Ця ділянка в передньому мозку риб має те саме еволюційне походження, що й частини мозку ссавців, які забезпечують навчання, а також виявлено структури, аналогічні тим, які сприяють формуванню емоцій.

У яких ще риб хороша пам'ять?

До слова, не тільки золоті рибки мають дивовижні когнітивні здібності. Було проведено дослідження широкого спектра прісноводних і морських видів, і в кожного з них було виявлено унікальні та дивовижні здібності.

Наприклад, африканські цихліди утворюють асоціації та запам'ятовують їх до 12 днів. Водночас дослідження диких риб показали, що пам'ять про негативний досвід зберігається до 11 місяців. Рибки даніо здатні розуміти величини, а дослідження риб-чистильників показали, що вони можуть впізнавати власні обличчя у відображеннях.

Раніше Фокус писав про те, що вчені в Ізраїлі навчили золоту рибку водити акваріум на колесах.