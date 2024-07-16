Тайна Млечного Пути: почему ученым нужно найти объекты похожие на звезды и планеты одновременно

Коричневые карлики — это странные объекты, которые не поддаются классификации.

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Необычные объекты под названием коричневые карлики иногда называют неудавшимися звездами, ведь они не имеют достаточно массы для поддержания термоядерного синтеза, за счет которого живут все звезды, включая Солнце. И в то же время эти объекты слишком большие чтобы их можно было считать планетами. Некоторые из коричневых карликов имеют массу, которая в 75 раз больше массы Юпитера. Несмотря на то, что коричневые карлики не вписываются ни в одну из категорий астрономических объектов, они содержат важные ключи к разгадке процессов, которые сформировали Млечный Путь, пишет Phys.

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Вскоре начнет свою работу наземная Обсерватория имени Веры Рубин в Чили. Предполагается, что она начнет проводить наблюдения за космосом в 2025 году. И на нее астрономы возлагают большие надежды. С помощью мощного телескопа ученые хотят обнаружить тысячи ранее невидимых коричневых карликов, которые помогут разобраться с эволюционными процессами и историей Млечного Пути.

По словам Аарона Мейснера из американского научно-исследовательского центра NOIRLab, который будет руководить новой обсерваторией, коричневые карлики являются странными объектами, которые не поддаются классификации. Кроме того, что эти объекты меньше звезд, также они имеют более низкую температуру, которая находится в диапазоне от 0 до 2000 градусов Цельсия. То есть коричневые карлики не излучают много света в видимом спектре, а значит их очень сложно найти с помощью оптических телескопов. Но ученые считают, что таких объектов в нашей галактике очень много, просто не все из них еще обнаружены.

Коричневые карлики являются странными объектами, которые не поддаются классификации. Кроме того, что эти объекты меньше звезд, также они имеют более низкую температуру, которая находится в диапазоне от 0 до 2000 градусов Цельсия. То есть коричневые карлики не излучают много света в видимом спектре, а значит их очень сложно найти с помощью оптических телескопов Фото: NOIRLab

Качества, которые делают коричневые карлики такими необычными, помогут астрономам лучше разобраться с эволюцией Млечного Пути, которая во многом зависела от столкновений нашей галактики с более мелкими галактиками.

Коричневые карлики живут дольше, чем более крупные и горячие звезды, поэтому неудавшиеся звезды, которые появились в ранней Вселенной, все еще существуют. При этом они почти не изменились и содержат ценную информацию о первых этапах жизни Млечного Пути, считают ученые.

Если изучить свойства самых древних коричневых карликов, то можно узнать к каким мелким галактикам они изначально принадлежали. Также эта информация поможет обнаружить любые изменения в формировании звезд в нашей галактике за всю ее историю.

По словам Мейснера, если сейчас наземные телескопы могут находить коричневые карлики на расстоянии до 150 световых лет от Солнца, то Обсерватория имени Веры Рубин сможет их найти на расстоянии до 500 световых лет.

Как уже писал Фокус, недавно Солнце взорвалось самой мощной вспышкой класса Х. Свидетелем взрывного события на нашей звезде стал аппарат NASA Solar Dynamics Observatory.

Также Фокус писал о том, что 20 июля на близком расстоянии от Земли окажется комета, которую в последний раз видели так близко 68 лет назад.