Таємниця Чумацького Шляху: чому вченим потрібно знайти об'єкти, схожі на зірки та планети одночасно

Коричневі карлики — це дивні об'єкти, які не піддаються класифікації.

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Незвичайні об'єкти під назвою коричневі карлики інколи називають невдалими зірками, адже вони не мають достатньо маси для підтримання термоядерного синтезу, завдяки якому живуть усі зірки, включно із Сонцем. І водночас ці об'єкти занадто великі, щоб їх можна було вважати планетами. Деякі з коричневих карликів мають масу, яка в 75 разів більша за масу Юпітера. Незважаючи на те, що коричневі карлики не вписуються в жодну з категорій астрономічних об'єктів, вони містять важливі ключі до розгадки процесів, які сформували Чумацький Шлях, пише Phys.

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Незабаром розпочне свою роботу наземна Обсерваторія імені Віри Рубін у Чилі. Передбачається, що вона почне проводити спостереження за космосом у 2025 році. І на неї астрономи покладають великі надії. За допомогою потужного телескопа вчені хочуть виявити тисячі раніше невидимих коричневих карликів, які допоможуть розібратися з еволюційними процесами та історією Чумацького Шляху.

За словами Аарона Мейснера з американського науково-дослідного центру NOIRLab, який керуватиме новою обсерваторією, коричневі карлики є дивними об'єктами, які не піддаються класифікації. Окрім того, що ці об'єкти менші за зірки, також вони мають нижчу температуру, яка перебуває в діапазоні від 0 до 2000 градусів Цельсія. Тобто коричневі карлики не випромінюють багато світла у видимому спектрі, а отже їх дуже складно знайти за допомогою оптичних телескопів. Але вчені вважають, що таких об'єктів у нашій галактиці дуже багато, просто не всі з них ще виявлені.

Коричневі карлики є дивними об'єктами, які не піддаються класифікації. Крім того, що ці об'єкти менші за зірки, також вони мають нижчу температуру, яка знаходиться в діапазоні від 0 до 2000 градусів Цельсія. Тобто коричневі карлики не випромінюють багато світла у видимому спектрі, а отже їх дуже складно знайти за допомогою оптичних телескопів Фото: комета

Якості, які роблять коричневі карлики такими незвичайними, допоможуть астрономам краще розібратися з еволюцією Чумацького Шляху, яка багато в чому залежала від зіткнень нашої галактики з більш дрібними галактиками.

Коричневі карлики живуть довше, ніж більші та гарячіші зірки, тому невдалі зірки, які з'явилися в ранньому Всесвіті, все ще існують. При цьому вони майже не змінилися і містять цінну інформацію про перші етапи життя Чумацького Шляху, вважають учені.

Якщо вивчити властивості найдавніших коричневих карликів, то можна дізнатися до яких дрібних галактик вони спочатку належали. Також ця інформація допоможе виявити будь-які зміни у формуванні зірок у нашій галактиці за всю її історію.

За словами Мейснера, якщо зараз наземні телескопи можуть знаходити коричневі карлики на відстані до 150 світлових років від Сонця, то Обсерваторія імені Віри Рубін зможе їх знайти на відстані до 500 світлових років.

Як уже писав Фокус, нещодавно Сонце вибухнуло найпотужнішим спалахом класу Х. Свідком вибухової події на нашій зірці став апарат NASA Solar Dynamics Observatory.

Також Фокус писав про те, що 20 липня на близькій відстані від Землі опиниться комета, яку востаннє бачили так близько 68 років тому.