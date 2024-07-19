Угроза для Луны со стороны человека: NASA собирается бороться с мусором

В связи с возвращением человека на Луну в ближайшем будущем в рамках программы "Артемида" NASA ищет решения по управлению отходами на спутнике Земли.

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NASA объявило о старте проекта LunaRecycle Challenge, который направлен на разработку решений по переработке отходов для дальнейшего их использования на поверхности Луны. Проект направлен на сокращение количества твердых отходов во время длительных миссий в рамках программы "Артемида", а также на повышение устойчивости будущих космических исследований, пишет Space.

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Согласно сообщению NASA, необходимо рассмотреть разные варианты того, как можно свести к минимуму количество отходов, включая твердые, а также как их можно хранить и перерабатывать на Луне.

Учитывая, что на Луну уже отправляют много миссий, ученые утверждают, что человечество вступило в новую эпоху, когда люди начинают навсегда изменять Луну. За все время исследования Луны туда отправили посадочные модули и научные эксперименты, которые являются загрязняющим компонентом лунной среды.

NASA хочет уменьшить воздействие астронавтов на Луну. Тем не менее, установление долгосрочного присутствия на поверхности Луны потребует транспортировки большого количества грузов с Земли. Таким образом требуются решения по переработке и повторному использованию отходов, которые будут оставлять астронавты.

NASA предлагает принять участие в проекте LunaRecycle Challenge частным подрядчикам, которые могли бы предложить лучшие решения по управлению отходами на Луне. Также проект требует создания прототипа реального оборудования, способного перерабатывать один или несколько типов твердых отходов на поверхности Луны.

Конкурс LunaRecycle Challenge будет состоять из двух этапов. Общий объем финансирования составляет 3 миллиона долларов, из которых 1 миллион долларов выделен на первый этап 1, а 2 миллиона долларов зарезервированы для второго этапа. С сентября 2024 года до конца марта 2025 года NASA будет принимать заявки от участников. В мае будут выбраны победители, которые получат дальнейшее финансирование.

Как уже писал Фокус, новое исследование Луны позволило впервые обнаружить подтвержденную подземную пещеру на спутнике Земли. ученые считают, что таких пещер на Луне много и их можно использовать для создания внутри человеческой базы. Также эти пещеры помогут в изучении истории Луны.

Также Фокус писал о том, что согласно другому исследованию, посадка космических кораблей на поверхности Луны может изменить ее. Ученые считают, что таким образом пострадает водяной лед на спутнике Земли.