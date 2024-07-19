Загроза для Місяця з боку людини: NASA збирається боротися зі сміттям

У зв'язку з поверненням людини на Місяць у найближчому майбутньому в рамках програми "Артеміда" NASA шукає рішення з управління відходами на супутнику Землі.

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NASA оголосило про старт проєкту LunaRecycle Challenge, який спрямований на розробку рішень з переробки відходів для подальшого їх використання на поверхні Місяця. Проєкт спрямований на скорочення кількості твердих відходів під час тривалих місій у рамках програми "Артеміда", а також на підвищення стійкості майбутніх космічних досліджень, пише Space.

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Згідно з повідомленням NASA, необхідно розглянути різні варіанти того, як можна звести до мінімуму кількість відходів, включно з твердими, а також як їх можна зберігати і переробляти на Місяці.

З огляду на те, що на Місяць уже відправляють багато місій, вчені стверджують, що людство вступило в нову епоху, коли люди починають назавжди змінювати Місяць. За весь час дослідження Місяця туди відправили посадкові модулі та наукові експерименти, які є забруднювальним компонентом місячного середовища.

NASA хоче зменшити вплив астронавтів на Місяць. Проте, встановлення довгострокової присутності на поверхні Місяця потребуватиме транспортування великої кількості вантажів із Землі. Таким чином потрібні рішення з переробки та повторного використання відходів, які залишатимуть астронавти.

NASA пропонує взяти участь у проєкті LunaRecycle Challenge приватним підрядникам, які могли б запропонувати найкращі рішення з управління відходами на Місяці. Також проєкт вимагає створення прототипу реального обладнання, здатного переробляти один або кілька типів твердих відходів на поверхні Місяця.

Конкурс LunaRecycle Challenge складатиметься з двох етапів. Загальний обсяг фінансування становить 3 мільйони доларів, з яких 1 мільйон доларів виділено на перший етап 1, а 2 мільйони доларів зарезервовано для другого етапу. З вересня 2024 року до кінця березня 2025 року NASA прийматиме заявки від учасників. У травні буде обрано переможців, які отримають подальше фінансування.

Як уже писав Фокус, нове дослідження Місяця дало змогу вперше виявити підтверджену підземну печеру на супутнику Землі. вчені вважають, що таких печер на Місяці багато, і їх можна використовувати для створення всередині людської бази. Також ці печери допоможуть у вивченні історії Місяця.

Також Фокус писав про те, що згідно з іншим дослідженням, посадка космічних кораблів на поверхні Місяця може змінити її. Вчені вважають, що таким чином постраждає водяний лід на супутнику Землі.