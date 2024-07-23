Самцы слонов используют тайный язык, который маскируют под "ворчание": что они говорят

Исследователи впервые задокументировали глубокий грохот, который животные используют, чтобы подать сигнал своим приятелям.

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Слоны — невероятно умные и социальные существа, не единожды подтвердившие свой замечательный уровень интеллекта. В последние годы ученые все больше узнают о том, что социальная жизнь слонов во многом подобна нашей: они используют собственный язык и даже зовут друг друга по имени. Но теперь ученые обнаружили нечто еще, пишет Daily Mail.

Уже известно, что взрослые самки используют глубокий грохот, означающий "давай". Однако новое исследование команды из Центра биологии охраны природы Стэнфордского университета впервые задокументировало подобную технику у самцов.

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В ходе исследования ученые обнаружили, что самцы в группах передают сложное сообщение, которое для человеческого уха будет звучать как "примитивное ворчание". Однако ученые считают, что это глубокое и звучное рычание на самом деле является призывом к товарищам по стаду, что им следует перебраться в другое место. По сути, его можно "перевести" как "поехали!"

По словам ведущего автора исследования Кейтлин О'Коннелл-Родвелл, это новое открытие показывает, что в голосовом общении африканских слонов на самом деле происходит значительно больше, чем мы считали ранее.

Авторы исследования сосредоточили свое внимание на африканских кустарниковых слонах (Loxodonta africana) на водопое Мушара в национальном парке Этоша в Намибии — одном из крупнейших национальных парков Африки.

Африканские кустарниковые слоны — социальные млекопитающие, которые путешествуют стадом, однако их группы состоят и самок и их потомков. Когда самцы достигают зрелости, они покидают стадо — это происходит в возрасте от 10 до 19 лет. Далее взрослые самцы живут поодиночке или формируют небольшие холостяцкие группы.

Три спектрограммы, изображающие три разных слона-самца, скоординированные вокализации при отходе с территории Фото: PeerJ

В ходе исследования ученые установили в парке записывающее оборудование, в том числе микрофоны и видеокамеры, что позволило фиксировать движения и звуки слонов. Ученые заметили, что характерный грохот предшествовал отходу от водопоя. В результате ученые предположили, что этот звук может означать "поехали", то есть является призывом сменить место расположения. Ученые также заметили, что когда один самец воспроизводил этот звук, другие — вторили ему, как бы соглашаясь.

Каждый слон ждал, пока предыдущий вызов почти завершится, прежде чем добавить свой собственный, создавая гармоничную, очередную модель. Результаты особенно неожиданны, поскольку, по мнению О'Коннелл-Родвелла и его коллег, самцы обычно считаются обладателями слабых социальных связей.

Авторы исследования обнаружили, что подобные разговоры происходят лишь в группах с тесно связанными между собой самцами и редко возникает между одиночками. Любопытно, что этот недавно обнаруженный грохот у самцов, на самом деле, невероятно похож на тот, который ранее был обнаружен у самок. Фактически, команда предполагает, что слоны-самцы, вероятно, учатся такому поведению в молодом возрасте, прежде чем покинуть стадо.

К сожалению, популяция африканских слонов резко сократилась за последнее столетие из-за браконьерства, ответных убийств за набеги на посевы и фрагментации среды обитания. В результате ученые считают, что нам следует увеличить усилия, чтобы сохранить и без того уязвимую популяцию.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили нечто удивительное в поведении африканских слонов.