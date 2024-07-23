Самці слонів використовують таємну мову, яку маскують під "бурчання": що вони говорять

Дослідники вперше задокументували глибокий гуркіт, який тварини використовують, щоб подати сигнал своїм приятелям.

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Слони — неймовірно розумні та соціальні істоти, які неодноразово підтвердили свій чудовий рівень інтелекту. Останніми роками вчені дедалі більше дізнаються про те, що соціальне життя слонів багато в чому подібне до нашого: вони використовують власну мову та навіть кличуть один одного на ім'я. Але тепер учені виявили ще дещо, пише Daily Mail.

Уже відомо, що дорослі самки використовують глибокий гуркіт, що означає "давай". Однак нове дослідження команди з Центру біології охорони природи Стенфордського університету вперше задокументувало подібну техніку в самців.

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Під час дослідження вчені виявили, що самці в групах передають складне повідомлення, яке для людського вуха звучатиме як "примітивне бурчання". Однак учені вважають, що це глибоке та звучне гарчання насправді є закликом до товаришів по стаду, що їм слід перебратися в інше місце. По суті, його можна "перекласти" як "поїхали!"

За словами провідної авторки дослідження Кейтлін О'Коннелл-Родвелл, це нове відкриття показує, що в голосовому спілкуванні африканських слонів насправді відбувається значно більше, ніж ми вважали раніше.

Автори дослідження зосередили свою увагу на африканських чагарникових слонах (Loxodonta africana) на водопої Мушара в національному парку Етоша в Намібії — одному з найбільших національних парків Африки.

Африканські чагарникові слони — соціальні ссавці, які мандрують стадом, проте їхні групи складаються з самок та їхніх нащадків. Коли самці досягають зрілості, вони залишають стадо — це відбувається у віці від 10 до 19 років. Далі дорослі самці живуть поодинці або формують невеликі парубоцькі групи.

Три спектрограми, що зображують трьох різних слонів-самців, скоординовані вокалізації під час відходу з території Фото: PeerJ

Під час дослідження вчені встановили в парку записувальне обладнання, зокрема мікрофони та відеокамери, що дало змогу фіксувати рухи та звуки слонів. Вчені помітили, що характерний гуркіт передував відходу від водопою. У результаті вчені припустили, що цей звук може означати "поїхали", тобто є закликом змінити місце розташування. Учені також помітили, що коли один самець відтворював цей звук, інші — вторили йому, ніби погоджуючись.

Кожен слон чекав, поки попередній виклик майже завершиться, перш ніж додати свій власний, створюючи гармонійну, чергову модель. Результати особливо несподівані, оскільки, на думку О'Коннелл-Родвелла та його колег, самці зазвичай вважаються власниками слабких соціальних зв'язків.

Автори дослідження виявили, що подібні розмови відбуваються лише в групах з тісно пов'язаними між собою самцями та рідко виникають між одинаками. Цікаво, що цей нещодавно виявлений гуркіт у самців насправді неймовірно схожий на той, який раніше був виявлений у самок. Фактично, команда припускає, що слони-самці, ймовірно, вчаться такої поведінки в молодому віці, перш ніж покинути стадо.

На жаль, популяція африканських слонів різко скоротилася за останнє століття через браконьєрство, убивства у відповідь за набіги на посіви й фрагментацію середовища проживання. У результаті вчені вважають, що нам слід збільшити зусилля, щоб зберегти та без того вразливу популяцію.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили щось дивовижне в поведінці африканських слонів.