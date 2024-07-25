Люди не единственные, кто краснеет — куры тоже умеют это: что заставляет краску приливать к их лицу

Исследователи считают, что их новое открытие позволит улучшить оценки благополучия животных в промышленности, а следовательно позволит сделать животных более счастливыми.

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Ранее ученые полагали, что человек — единственное животное, которое краснеет. Однако новые исследования показывают, что подобные утверждения, похоже, не являются правдивыми — ученые обнаружили, что куры, так же как и люди, способны краснеть и использовать другие формы выражения лица, пишет The Guardian.

Новое исследование было проведено командой ученых из Французского национального научно-исследовательского института сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды. Результаты работы ученых показывают, что куры-самки краснеют, когда напуганы или взволнованы, а также взъерошивают перья на голове, когда недовольны.

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Ученые считают, что их открытие может стать новым способом для понимания эмоций птиц, что в будущем может пригодиться фермерам, чтобы лучше оценить счастье своего стада. По словам старшего автора исследования Алин Бертен, выражение лица — важный метод, используемый людьми для передачи своих эмоций. Но предыдущие работы ученых уже показали, что их также используют и другие млекопитающие, в том числе мыши, собаки, кошки и свиньи. Теперь Бертен считает, что подобную информацию можно будет получить и взглянув птицам в глаза.

Отметим, что эмоциональный мир птиц все еще остается мало исследованным в сравнении с млекопитающими. В результате ученые стремятся определить, можно ли обнаружить лицевые маркеры эмоций у птиц. Предполагается, что это позволит лучше понимать и учитывать эмоциональные способности птиц.

Исследование ученых было сосредоточено на двух группах кур: 10, выращенных на коммерческой ферме, и 8, выращенных у заводчика. В ходе экспериментов ученые фиксировали разные эмоциональные реакции и кур, а также уровни их возбуждения.

Все эксперименты были записаны на камеру, а затем ученые пересмотрели отснятый материал. Авторы исследования обнаружили, что открытая кожа на мордах кур краснела, когда они были напуганы или оживлены, например, когда их брал на руки человек или они слышали шум, который они воспринимали как угрозу. Птицы также имели тенденцию поднимать перья на голове, когда они были расслаблены, например, когда прихорашивались или отдыхали.

Теперь авторы исследования утверждают, что существует сразу несколько надежных способов оценить эмоции кур:

покраснение связано с настроением;

слабое покраснение и взъерошенные перья на голове.

По словам доктора Пола Роуза, изучающего поведение животных в Университете Эксетера, полученные данные в дальнейшем позволят сделать кур более счастливыми на фермах. Ученые также планируют продолжить работу, чтобы узнать больше об эмоциональности других птиц.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что же на самом деле появилось раньше: курица или яйцо.