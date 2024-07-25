Люди не єдині, хто червоніє — кури теж уміють це: що змушує фарбу приливати до їхнього обличчя

Дослідники вважають, що їхнє нове відкриття дасть змогу поліпшити оцінки добробуту тварин у промисловості, а отже дасть змогу зробити тварин щасливішими.

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Раніше вчені вважали, що людина — єдина тварина, яка червоніє. Однак нові дослідження показують, що подібні твердження, схоже, не є правдивими — науковці виявили, що кури, так само як і люди, здатні червоніти й використовувати інші форми виразу обличчя, пише The Guardian.

Нове дослідження було проведене командою вчених з Французького національного науково-дослідного інституту сільського господарства, продовольства і навколишнього середовища. Результати роботи вчених показують, що кури-самки червоніють, коли налякані або схвильовані, а також скуйовджують пір'я на голові, коли незадоволені.

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Учені вважають, що їхнє відкриття може стати новим способом для розуміння емоцій птахів, що в майбутньому може стати в пригоді фермерам, щоб краще оцінити щастя свого стада. За словами старшої авторки дослідження Алін Бертен, вираз обличчя — важливий метод, який люди використовують для передачі своїх емоцій. Але попередні роботи вчених уже показали, що їх також використовують і інші ссавці, зокрема миші, собаки, кішки й свині. Тепер Бертен вважає, що подібну інформацію можна буде отримати та глянувши птахам в очі.

Зазначимо, що емоційний світ птахів все ще залишається мало дослідженим порівняно зі ссавцями. У результаті вчені прагнуть визначити, чи можна виявити лицьові маркери емоцій у птахів. Передбачається, що це дасть змогу краще розуміти та враховувати емоційні здібності птахів.

Дослідження вчених було зосереджено на двох групах курей: 10, вирощених на комерційній фермі, і 8, вирощених у заводчика. Під час експериментів учені фіксували різні емоційні реакції та курей, а також рівні їхнього збудження.

Усі експерименти були записані на камеру, а потім учені переглянули відзнятий матеріал. Автори дослідження виявили, що відкрита шкіра на мордах курей червоніла, коли вони були налякані або жваві, наприклад, коли їх брала на руки людина або вони чули шум, який вони сприймали як загрозу. Птахи також мали тенденцію підіймати пір'я на голові, коли вони були розслаблені, наприклад, коли чепурилися або відпочивали.

Тепер автори дослідження стверджують, що існує одразу кілька надійних способів оцінити емоції курей:

почервоніння пов'язане з настроєм;

слабке почервоніння і скуйовджене пір'я на голові.

За словами доктора Пола Роуза, який вивчає поведінку тварин в Університеті Ексетера, отримані дані надалі дадуть змогу зробити курей щасливішими на фермах. Вчені також планують продовжити роботу, щоб дізнатися більше про емоційність інших птахів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що ж насправді з'явилося раніше: курка чи яйце.