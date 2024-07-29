В США взорвалась часть будущей орбитальной станции: почему инженеры довольны этим (видео)

Компания Sierra Space провела очередное испытание на прочность надувного модуля будущей станции Orbital Reef.

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Американская компания Sierra Space объявила о завершении еще одного испытания на прочность методом взрыва одного из надувных модулей космической станции Orbital Reef, которая должна заменить МКС на орбите, пишет Space.

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Новое испытание на предельное давление, которое может выдержать надувной модуль в космосе, было проведено с использованием полномасштабной версии этого модуля. Чтобы проверить прочность конструкцию ее в очередной раз взорвали. Это было уже второе испытание полномасштабной версии надувного модуля высотой 6 метров, который будет частью будущей космической станции Orbital Reef. О прошлом испытании Фокус уже писал ранее.

По словам представителей Sierra Space модуль имеет объем, который составляет треть объема обитаемой зоны Международной космической станции (300 кубических метров). В этом модуле могут находится 4 астронавта, а также научное оборудование.

Новое испытание на предельное давление, которое может выдержать надувной модуль в космосе, было проведено с использованием полномасштабной версии этого модуля. Чтобы проверить прочность конструкцию ее в очередной раз взорвали Фото: space.com

Компания Sierra Space вместе с компанией Blue Origin продолжает разработку орбитальной станции, которая станет заменой МКС, после того, как последняя будет выведена из эксплуатации после 2030 года.

Результаты нового испытания показали, что уровни безопасности примерно в четыре раза превышают минимальные требования NASA. В прошлый раз также был получен аналогичный результат, значительно превышающий коэффициент безопасности, рекомендованный NASA, когда речь идет о рабочем давлении.

Теперь Sierra Space планирует начать подготовки к первому испытанию своей более крупной версии модуля космической станции 500 кубических метров в 2025 году. По словам представителей Sierra Space, второе успешное испытание полномасштабного модуля является переломным моментом, который позволяет получить сертификацию на испытание в космосе. NASA выделило на разработку станции Orbital Reef 172 млн долларов.

NASA выделило на разработку станции Orbital Reef 172 млн долларов Фото: Blue Origin

Как уже писал Фокус, эксперты считают, что таинственный китайский космический самолет имеет военное применение. У американских военных вызывает тревогу секретный самолет, о котором за 4 года, с момента его первого запуска в космос, до сих пор мало что известно.

Также Фокус писал о том, что уже 2 месяца астронавты NASA не могут вернуться домой с МКС из-за проблем с новым космическим кораблем компании Boeing.