У США вибухнула частина майбутньої орбітальної станції: чому інженери задоволені цим (відео)

Компанія Sierra Space провела чергове випробування на міцність надувного модуля майбутньої станції Orbital Reef.

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Американська компанія Sierra Space оголосила про завершення ще одного випробування на міцність методом вибуху одного з надувних модулів космічної станції Orbital Reef, яка має замінити МКС на орбіті, пише Space.

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Нове випробування на граничний тиск, який може витримати надувний модуль у космосі, було проведено з використанням повномасштабної версії цього модуля. Щоб перевірити міцність конструкцію її вкотре підірвали. Це було вже друге випробування повномасштабної версії надувного модуля висотою 6 метрів, який буде частиною майбутньої космічної станції Orbital Reef. Про минуле випробування Фокус уже писав раніше.

За словами представників Sierra Space модуль має об'єм, який становить третину об'єму населеної зони Міжнародної космічної станції (300 кубічних метрів). У цьому модулі можуть перебувати 4 астронавти, а також наукове обладнання.

Нове випробування на граничний тиск, який може витримати надувний модуль у космосі, було проведено з використанням повномасштабної версії цього модуля. Щоб перевірити міцність конструкцію, її в черговий раз підірвали Фото: space.com

Компанія Sierra Space разом із компанією Blue Origin продовжує розробку орбітальної станції, яка стане заміною МКС, після того, як остання буде виведена з експлуатації після 2030 року.

Результати нового випробування показали, що рівні безпеки приблизно в чотири рази перевищують мінімальні вимоги NASA. Минулого разу також було отримано аналогічний результат, що значно перевищує коефіцієнт безпеки, рекомендований NASA, коли йдеться про робочий тиск.

Тепер Sierra Space планує почати підготовку до першого випробування своєї більшої версії модуля космічної станції 500 кубічних метрів у 2025 році. За словами представників Sierra Space, друге успішне випробування повномасштабного модуля є переломним моментом, який дає змогу отримати сертифікацію на випробування в космосі. NASA виділило на розробку станції Orbital Reef 172 млн доларів.

NASA виділило на розробку станції Orbital Reef 172 млн доларів Фото: Blue Origin

Як уже писав Фокус, експерти вважають, що таємничий китайський космічний літак має військове застосування. У американських військових викликає тривогу секретний літак, про який за 4 роки, з моменту його першого запуску в космос, досі мало що відомо.

Також Фокус писав про те, що вже 2 місяці астронавти NASA не можуть повернутися додому з МКС через проблеми з новим космічним кораблем компанії Boeing.