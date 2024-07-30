SpaceX отправит миллиардера на орбиту для первого в истории частного выхода в открытый космос
Изначально запуск миссии Polaris Dawn был запланирован на 31 июля, но его перенесли на середину августа.
SpaceX планирует запустить миллиардера Джареда Айзекмана на орбиту для первого в истории частного выхода в открытый космос. Он и еще трое непрофессиональных астронавтов отправятся в космос на корабле Crew Dragon в рамках миссии Polaris Dawn. Изначально она должна была стартовать 31 июля, но ее перенесли на 19 августа, пишет Futurism.
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Если ничего не изменится, то в середине августа ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX выведет на орбиту космический корабль Crew Dragon с четырьмя непрофессиональными астронавтами. Миссию Polaris Dawn финансирует американский миллиардер Джаред Айзекман и он станет первым в истории космическим туристом, который выйдет в открытый космос.
Официальная причина изменения даты запуска миссии Polaris Dawn состоит в том, что SpaceX нужно выполнить свои обязательства перед NASA по отправке астронавтом миссии Crew-9 на Международную космическую станцию 18 августа. Согласно сообщению SpaceX, старт туристической миссии может состоятся 19 августа или немного позже.
Возможной причиной задержки миссии Polaris Dawn может быть недавняя техническая проблема, возникшая на орбите у ракеты Falcon 9. Как уже писал Фокус, во время вывода на орбиту спутников Starlink у ракеты возникла проблема с двигательной системой. Недавно стало известно, что причиной этого стала утечка жидкого кислорода и в SpaceX приняли меры, чтобы эта проблема не повторилась.
Уже не первый раз Айзекман летит в космос на корабле SpaceX. В 2021 году он и еще трое членов экипажа отправились на орбиту в рамках миссии Inspiration4.
Изначально миссию Polaris Dawn планировали отправить в космос в конце 2022 года, но запуск неоднократно переносили. Polaris Dawn — это первая из трех запланированных миссий в программе Polaris, все из которых финансирует Айзекман.
Как и 3 года назад миллиардер и еще три члена экипажа будут вращаться вокруг Земли на корабле Crew Dragon, но в этот раз корабль будет находится намного выше.
В любом случае, если эта миссия состоится, то она войдет в историю космических полетов. Если все пройдет успешно, то впервые в истории непрофессиональный астронавт покинет пределы космического корабля и будет находится в открытом космосе какое-то время.
Напоминаем, что ближайшей к Земле звездной системой является Альфа Центавра. Хотя она расположена на расстоянии более 4 световых лет от нас, ученые считают, что к ней можно долететь почти со скоростью света, как уже писал Фокус.