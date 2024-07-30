SpaceX отправит миллиардера на орбиту для первого в истории частного выхода в открытый космос

Изначально запуск миссии Polaris Dawn был запланирован на 31 июля, но его перенесли на середину августа.

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SpaceX планирует запустить миллиардера Джареда Айзекмана на орбиту для первого в истории частного выхода в открытый космос. Он и еще трое непрофессиональных астронавтов отправятся в космос на корабле Crew Dragon в рамках миссии Polaris Dawn. Изначально она должна была стартовать 31 июля, но ее перенесли на 19 августа, пишет Futurism.

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Если ничего не изменится, то в середине августа ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX выведет на орбиту космический корабль Crew Dragon с четырьмя непрофессиональными астронавтами. Миссию Polaris Dawn финансирует американский миллиардер Джаред Айзекман и он станет первым в истории космическим туристом, который выйдет в открытый космос.

Официальная причина изменения даты запуска миссии Polaris Dawn состоит в том, что SpaceX нужно выполнить свои обязательства перед NASA по отправке астронавтом миссии Crew-9 на Международную космическую станцию 18 августа. Согласно сообщению SpaceX, старт туристической миссии может состоятся 19 августа или немного позже.

Если ничего не измениться, то в середине августа ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX выведет на орбиту космический корабль Crew Dragon с четырьмя непрофессиональными астронавтами. Миссию Polaris Dawn финансирует американский миллиардер Джаред Айзекман и он станет первым в истории космическим туристом, который выйдет в открытый космос Фото: SpaceX

Возможной причиной задержки миссии Polaris Dawn может быть недавняя техническая проблема, возникшая на орбите у ракеты Falcon 9. Как уже писал Фокус, во время вывода на орбиту спутников Starlink у ракеты возникла проблема с двигательной системой. Недавно стало известно, что причиной этого стала утечка жидкого кислорода и в SpaceX приняли меры, чтобы эта проблема не повторилась.

Уже не первый раз Айзекман летит в космос на корабле SpaceX. В 2021 году он и еще трое членов экипажа отправились на орбиту в рамках миссии Inspiration4.

Изначально миссию Polaris Dawn планировали отправить в космос в конце 2022 года, но запуск неоднократно переносили. Polaris Dawn — это первая из трех запланированных миссий в программе Polaris, все из которых финансирует Айзекман.

Как и 3 года назад миллиардер и еще три члена экипажа будут вращаться вокруг Земли на корабле Crew Dragon, но в этот раз корабль будет находится намного выше.

В любом случае, если эта миссия состоится, то она войдет в историю космических полетов. Если все пройдет успешно, то впервые в истории непрофессиональный астронавт покинет пределы космического корабля и будет находится в открытом космосе какое-то время.

Напоминаем, что ближайшей к Земле звездной системой является Альфа Центавра. Хотя она расположена на расстоянии более 4 световых лет от нас, ученые считают, что к ней можно долететь почти со скоростью света, как уже писал Фокус.