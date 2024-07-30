SpaceX відправить мільярдера на орбіту для першого в історії приватного виходу у відкритий космос

Спочатку запуск місії Polaris Dawn був запланований на 31 липня, але його перенесли на середину серпня.

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SpaceX планує запустити мільярдера Джареда Айзекмана на орбіту для першого в історії приватного виходу у відкритий космос. Він і ще троє непрофесійних астронавтів вирушать у космос на кораблі Crew Dragon у рамках місії Polaris Dawn. Спочатку вона мала стартувати 31 липня, але її перенесли на 19 серпня, пише Futurism.

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Якщо нічого не зміниться, то в середині серпня ракета-носій Falcon 9 компанії Ілона Маска SpaceX виведе на орбіту космічний корабель Crew Dragon із чотирма непрофесійними астронавтами. Місію Polaris Dawn фінансує американський мільярдер Джаред Айзекман і він стане першим в історії космічним туристом, який вийде у відкритий космос.

Офіційна причина зміни дати запуску місії Polaris Dawn полягає в тому, що SpaceX потрібно виконати свої зобов'язання перед NASA щодо відправлення астронавтом місії Crew-9 на Міжнародну космічну станцію 18 серпня. Згідно з повідомленням SpaceX, старт туристичної місії може відбутися 19 серпня або трохи пізніше.

Якщо нічого не зміниться, то в середині серпня ракета-носій Falcon 9 компанії Ілона Маска SpaceX виведе на орбіту космічний корабель Crew Dragon із чотирма непрофесійними астронавтами. Місію Polaris Dawn фінансує американський мільярдер Джаред Айзекман і він стане першим в історії космічним туристом, який вийде у відкритий космос. Фото: Starship

Можливою причиною затримки місії Polaris Dawn може бути нещодавня технічна проблема, що виникла на орбіті у ракети Falcon 9. Як уже писав Фокус, під час виведення на орбіту супутників Starlink у ракети виникла проблема з руховою системою. Нещодавно стало відомо, що причиною цього став витік рідкого кисню і в SpaceX вжили заходів, щоб ця проблема не повторилася.

Уже не вперше Айзекман летить у космос на кораблі SpaceX. 2021 року він і ще троє членів екіпажу вирушили на орбіту в межах місії Inspiration4.

Спочатку місію Polaris Dawn планували відправити в космос наприкінці 2022 року, але запуск неодноразово переносили. Polaris Dawn — це перша з трьох запланованих місій у програмі Polaris, усі з яких фінансує Айзекман.

Як і 3 роки тому мільярдер і ще три члени екіпажу обертатимуться навколо Землі на кораблі Crew Dragon, але цього разу корабель буде розташований набагато вище.

У будь-якому разі, якщо ця місія відбудеться, то вона увійде в історію космічних польотів. Якщо все пройде успішно, то вперше в історії непрофесійний астронавт залишить межі космічного корабля і перебуватиме у відкритому космосі якийсь час.

Нагадуємо, що найближчою до Землі зоряною системою є Альфа Центавра. Хоча вона розташована на відстані понад 4 світлових років від нас, вчені вважають, що до неї можна долетіти майже зі швидкістю світла, як уже писав Фокус.