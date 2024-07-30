Глазки блюдцами. В недрах океана самцы драконов буквально увеличивают глаза, чтобы найти пару (видео)

Исследователи обнаружили, что глубоководные хищники демонстрируют "чрезвычайно редкую" черту, позволяющую находить друг друга в темноте.

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Найти себе пару на суше может показаться сложной задачей, но попробуйте провернуть это в самых темных глубинах океана, где при полном отсутствии света видимость оставляет желать лучшего. Большинство видов обитающих в так называемой сумеречной зоне океана предпочитают использовать биолюминесценцию, чтобы привлекать партнеров, но самцы рыбы-дракона выбрали иной путь, пишет IFLScience.

Исследователи обнаружили, что глубоководные хищники буквально увеличивают глаз во время поисков партнерши. Исследователи отмечают, что это второй раз в истории, когда у рыб был обнаружен половой диморфизм в зрительной системе, что делает самцов рыб-драконов чем-то вроде аномалии среди позвоночных.

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Отметим, что биолюминесценция — важнейшее средство общения для существ в самых глубоких частях океана, куда не проникает солнечный свет. Исследователи обнаружили, что у рыб-драконов семейства Stomiidae самцы светятся значительно ярче самок, что делает их более заметными. Это важная деталь, особенно в ситуации, когда необходимо найти партнера, который может находиться на большом расстоянии. В то же время ученые не понимали, как самцам удается находить самок.

В новом исследовании ученые изучили размер глаз двух видов рыб-драконов: Malacosteus niger и Photostomias guernei. Далее команда смоделировала, на каком расстоянии самцы и самки каждого вида смогут видеть представителей противоположного пола.

Результаты исследования показали огромный разрыв в расстоянии, на котором способен видеть каждый вид — от нескольких метров до более 100 метров. Ученые также обнаружили, что глаза самцов намного больше, что помогает им сократить разрыв примерно на 5 метров. Ученые полагают, что эта адаптация развилась у самцов, чтобы немного упростить их знакомства с самками в глубоком океане.

По словам ведущего автора исследования, биолога Бостонского колледжа Кристофера Кенали, они с коллегами обнаружили, что самцы развили более крупные глаза, чтобы проще находить самок. Это открытие, по мнению ученых, является удивительным и проливает свет на то, как виды, обитающие в сумеречной зоне, адаптируются к экстремальной среде.

Авторы исследования также отмечают, что потребуются дополнительные исследования, подобные этому, которые установят закономерность того, как дальность обнаружения меняется в зависимости от уровня диморфизма".

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