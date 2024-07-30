Оченята блюдцями. У надрах океану самці драконів буквально збільшують очі, щоб знайти пару (відео)

Дослідники виявили, що глибоководні хижаки демонструють "надзвичайно рідкісну" рису, що дає змогу знаходити одне одного в темряві.

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Знайти собі пару на суші може здатися складним завданням, але спробуйте провернути це в найтемніших глибинах океану, де за повної відсутності світла видимість залишає бажати кращого. Більшість видів, що мешкають у так званій сутінковій зоні океану, вважають за краще використовувати біолюмінесценцію, щоб приваблювати партнерів, але самці риби-дракона вибрали інший шлях, пише IFLScience.

Дослідники виявили, що глибоководні хижаки буквально збільшують око під час пошуків партнерки. Дослідники зазначають, що це вдруге в історії, коли у риб було виявлено статевий диморфізм у зоровій системі, що робить самців риб-драконів чимось на зразок аномалії серед хребетних.

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Зазначимо, що біолюмінесценція — найважливіший засіб спілкування для істот у найглибших частинах океану, куди не проникає сонячне світло. Дослідники виявили, що у риб-драконів сімейства Stomiidae самці світяться значно яскравіше за самок, що робить їх помітнішими. Це важлива деталь, особливо в ситуації, коли необхідно знайти партнера, який може перебувати на великій відстані. Водночас учені не розуміли, як самцям вдається знаходити самок.

У новому дослідженні вчені вивчили розмір очей двох видів риб-драконів: Malacosteus niger і Photostomias guernei. Далі команда змоделювала, на якій відстані самці та самки кожного виду зможуть бачити представників протилежної статі.

Результати дослідження показали величезний розрив у відстані, на якій здатний бачити кожен вид — від кількох метрів до понад 100 метрів. Вчені також виявили, що очі самців набагато більші, що допомагає їм скоротити розрив приблизно на 5 метрів. Вчені вважають, що ця адаптація розвинулася у самців, щоб трохи спростити їхні знайомства з самками в глибокому океані.

За словами провідного автора дослідження, біолога Бостонського коледжу Крістофера Кеналі, вони з колегами виявили, що самці розвинули більші очі, щоб простіше знаходити самок. Це відкриття, на думку вчених, є дивовижним і проливає світло на те, як види, що мешкають у сутінковій зоні, адаптуються до екстремального середовища.

Автори дослідження також зазначають, що будуть потрібні додаткові дослідження, подібні до цього, які встановлять закономірність того, як дальність виявлення змінюється залежно від рівня диморфізму".

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