Моторошну морську істоту зі шкірою, що світиться, назвали у стилі хеві-метал (фото)

Новий вид риби-дракона може похвалитися набором гострих зубів і світловим тілом. Вчені, які зловили істоту, вирішили назвати її "Melanostomias dio" на честь рок-легенди Ронні Джеймса Діо.

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Вчені нещодавно виявили жахливу глибоководну істоту зі шкірою, що світиться, і кинджалоподібними зубами. Її побачили поблизу бразильських островів Фернандо-де-Норонья. Новий вид назвали в стилі хеві-метал після того, як помітили, як воно "салютує рок-н-ролу". Про це пише Daily Star.

Новий вид риби-дракона може похизуватися набором гострих зубів і тілом, що світиться. Істота також має приманку, схожу на рибу-вудильника, яка унікальним чином нагадує жест "роги диявола", що його роблять фанати хеві-металу по всьому світу.

Новий вид риби-дракона може похвалитися набором гострих зубів і тілом, що світиться Фото: нечто на пляже

Вчені, які зловили рибу, вирішили назвати новий вид "Melanostomias dio" на честь рок-легенди Ронні Джеймса Діо.

"Цибулина цієї бабки — структура на кінчику підборідної дуги — має унікальну форму, що відрізняється від 16 відомих видів цього роду. Ми вибрали назву Melanostomias dio, ґрунтуючись на формі цієї унікальної цибулини. Ця структура має дві нитки майже однакової довжини, що нагадало нам жест "роги догори", популярний у виконавця хеві-металу Діо", — сказала Барбара Вілларінс, провідний автор нового дослідження.

Учені вирішили назвати новий вид "Melanostomias dio" на честь рок-легенди Ронні Джеймса Діо Фото: нечто на пляже

Легенда хеві-металу Діо був учасником у таких популярних групах, як Black Sabbath і Heaven and Hell.

Вілларінс, студентка магістратури Федерального університету Ріо-де-Жанейро, каже, що вона та її викладачі були натхненні любов'ю до хеві-металу.

"Ми подумали, що це кумедно і може стати способом наукового спілкування", — сказала вона.

Дівчина додала, що цей моторошний екземпляр поки що єдиний спійманий представник свого виду, і тому про нього мало що відомо.

Раніше Фокус писав, що дайвер знайшов величезний зуб акули-мегалодона. Майкл Настасіо займався їх пошуками 12 років. Мегалодони були найбільшими з акул, які коли-небудь існували, і зустрічалися по всьому світу. Їхня довжина могла сягати понад 18 метрів, а кожен з їхніх зубів був розміром з долоню дорослої людини.

Також повідомлялося, що акулу проковтнуло гігантське морське чудовисько. Капітан риболовецької компанії Джон Броссар і його команда намагалися спіймати на вудку рибу, але істота, що плавала під їхнім човном, вистрибнула з води і вхопила їхню здобич.