Жизнь на Венере то есть, то нет: высмеянные ученые вернулись с новыми доказательствами

Несколько лет назад группа исследователей предположила, что в облаках Венеры может процветать жизнь.

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Четыре года назад команда исследователей, которую возглавила Джейн Гривз из Кардиффского университета, объявила об открытии большого количества фосфина в облаках Венеры. Интригующим моментом было то, что этот газ связан с жизнью на Земле, пишет Futurism.

Таким образом команда ученых предположила, что несмотря на высококислотную среду на Венере, в ее облаках может процветать жизнь. Предположение было слишком смелым, поэтому вызвало множество споров среди ученых.

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Но Гривз и ее коллеги теперь предоставили новые доказательства в пользу своей теории. На этот раз исследователи нашли аммиак на Венере, который как известно, является еще одним газом, связанным с биологической активностью на Земле. Команда продолжает утверждать, что на второй планете от Солнца все же существует собственная экосистема.

"Возможно, на Венере существует какая-то микробная жизни, которая производит аммиак, поскольку это был бы изящный способ для нее регулировать свою собственную среду обитания. Как известно, аммиак сделал бы среду менее кислой и более пригодной для выживания. Такой уровень кислотности мог бы сравниться с некоторыми самыми экстремальными местами на Земле, так что это не совсем безумие", — говорит автор исследования Гривз.

Правда, все еще остается пропасть между "не совсем безумие" и убедительными доказательствами внеземной жизни.

"Существует множество других процессов, которые могут напитывать атмосферу Венеры аммиаком. Мы понимаем, почему аммиак может быть полезен для жизни. Но не можем понять, как производится этот аммиак или фосфин, но у первого есть функциональное назначение, которое выглядит логичным", — говорит астрофизик из Имперского колледжа Лондона Дэйв Клементс, который представил отдельные доказательства существования аммиака на Венере.

Профессор планетарных наук Абердинского университета Хавьер Мартин-Торрес был тем, кто оспорил несколько лет назад доводы Гривз. Он заключил, что наличие воды в атмосфере Венеры слишком мало, чтобы сделать ее местом пригодным для какой-либо жизни.

Но Торрес соглашается, что наличие аммиака в высококислотной среде Венеры является интригующим. По его словам, это открытие "бросает вызов нашему пониманию и предполагает, что здесь могут быть задействована более сложные химические процессы".

К счастью, точку в спорах сможет поставить зонд NASA DAVINCI, который отправится погрузится в атмосферу Венеры в 2030-х годах, чтобы изучить ее состав.

Напомним, миллиарды лет назад Венера имела ключевую особенность Земли. На Венере в далеком прошлом происходила тектоника плит, как и на ранней Земле, считают ученые.