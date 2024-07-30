Життя на Венері то є, то немає: висміяні вчені повернулися з новими доказами

Кілька років тому група дослідників припустила, що в хмарах Венери може процвітати життя.

Related video

Чотири роки тому команда дослідників, яку очолила Джейн Грівз із Кардіффського університету, оголосила про відкриття великої кількості фосфіну в хмарах Венери. Цікавим моментом було те, що цей газ пов'язаний із життям на Землі, пише Futurism.

Таким чином команда вчених припустила, що попри висококислотне середовище на Венері, в її хмарах може процвітати життя. Припущення було надто сміливим, тому викликало безліч суперечок серед учених.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Але Грівз та її колеги тепер надали нові докази на користь своєї теорії. Цього разу дослідники знайшли аміак на Венері, який, як відомо, є ще одним газом, пов'язаним із біологічною активністю на Землі. Команда продовжує стверджувати, що на другій планеті від Сонця все ж існує власна екосистема.

"Можливо, на Венері існує якесь мікробне життя, яке продукує аміак, оскільки це був би витончений спосіб для нього регулювати своє власне середовище проживання. Як відомо, аміак зробив би середовище менш кислим і більш придатним для виживання. Такий рівень кислотності міг би зрівнятися з деякими найекстремальнішими місцями на Землі, тож це не зовсім безумство", — каже автор дослідження Грівз.

Щоправда, все ще залишається прірва між "не зовсім безумство" і переконливими доказами позаземного життя.

"Існує безліч інших процесів, які можуть насичувати атмосферу Венери аміаком. Ми розуміємо, чому аміак може бути корисним для життя. Але не можемо зрозуміти, як виробляється цей аміак або фосфін, але в першого є функціональне призначення, яке виглядає логічним", — каже астрофізик з Імперського коледжу Лондона Дейв Клементс, який представив окремі докази існування аміаку на Венері.

Професор планетарних наук Абердинського університету Хав'єр Мартін-Торрес був тим, хто оскаржив кілька років тому доводи Грівз. Він зробив висновок, що наявність води в атмосфері Венери занадто мала, щоб зробити її місцем придатним для будь-якого життя.

Але Торрес погоджується, що наявність аміаку у висококислотному середовищі Венери є цікавою. За його словами, це відкриття "кидає виклик нашому розумінню і припускає, що тут можуть бути задіяні більш складні хімічні процеси".

На щастя, крапку в суперечках зможе поставити зонд NASA DAVINCI, який попрямує зануриться в атмосферу Венери у 2030-х роках, щоб вивчити її склад.

Нагадаємо, мільярди років тому Венера мала ключову особливість Землі. На Венері в далекому минулому відбувалася тектоніка плит, як і на ранній Землі, вважають учені.