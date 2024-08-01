На Земле исчезают животные: ученые хотят спасти их в космосе на расстоянии почти 400 000 км

Авторы исследования предлагают проект спасения исчезающих видов с помощью заморозки.

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Луна, которая находится на расстоянии почти 400 000 км от нас, может вскоре стать местом для хранения замороженных биологических образцов исчезающих земных живых организмов. Авторы исследования, опубликованного в журнале BioScience, предлагают создать биохранилище на спутнике Земли с использованием естественной среды Луны, пишет Space.

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На Земле существует примерно 8 миллионов видов живых существ и более 1 млн видов из них находятся под угрозой исчезновения. Считается, что есть еще необнаруженные виды, которые могут вымереть еще до их открытия.

Ученые предлагают создать биохранилище на Луне, где можно сохранить клеточный материал находящихся под угрозой исчезновения видов в замороженном состоянии. Это потенциальное биохранилище будет использовать процесс, известный как криоконсервация, что означает глубокую заморозку клеточного материала с использованием естественной среды Луны.

Ученые считают, что если люди не могут спасти живые виды напрямую, то можно это сделать с помощью криоконсервации, которую можно использовать для дальнейшего клонирования. Уже есть возможность криоконсервировать биологические образцы на Земле, но их хранение оказалось сложной задачей.

В полярных регионах Луны есть постоянно затененные кратеры, куда более 2 млрд лет не попадает свет Солнца Фото: NASA

Дело в том, что на Земле нет естественных мест, которые были бы достаточно холодными для пассивного хранения образцов в замороженном виде. Поэтому нужно использовать технологии, чтобы сохранять образцы замороженными. Но в полярных регионах Луны есть постоянно затененные кратеры, куда более 2 млрд лет не попадает свет Солнца.

В этих местах средняя температура составляет минус 196 градусов Цельсия. Поэтому ученые предлагают использовать эти низкие температуры на Луне для пассивного охлаждения долгосрочных биохранилищ.

Существует много логистических препятствий, которые необходимо преодолеть для создания такого хранилища на Луне и ученые считают, что на реализацию проекта уйдут десятилетия.

Образцы необходимо не только правильно упаковать для космической транспортировки, но и хранить таким образом, чтобы защитить их от повышенного уровня радиации на Луне. Конечно же нужно еще найти финансирование. Но ученые верят, что биохранилище на Луне можно создать.

Фокус также писал о том, что космические агентства Великобритании и Канады занимаются отбором технологий, которые позволят людям получать жидкую воду и кислород из водяного льда на Луне. Некоторые технологии уже находятся в стадии активной разработки.