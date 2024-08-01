На Землі зникають тварини: вчені хочуть врятувати їх у космосі на відстані майже 400 000 км

Автори дослідження пропонують проєкт порятунку зникаючих видів за допомогою заморозки.

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Місяць, який знаходиться на відстані майже 400 000 км від нас, може незабаром стати місцем для зберігання заморожених біологічних зразків зникаючих земних живих організмів. Автори дослідження, опублікованого в журналі BioScience, пропонують створити біосховище на супутнику Землі з використанням природного середовища Місяця, пише Space.

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На Землі існує приблизно 8 мільйонів видів живих істот і понад 1 млн видів із них перебувають під загрозою зникнення. Вважається, що є ще невиявлені види, які можуть вимерти ще до їхнього відкриття.

Вчені пропонують створити біосховище на Місяці, де можна зберегти клітинний матеріал видів, що перебувають під загрозою зникнення, в замороженому стані. Це потенційне біосховище використовуватиме процес, відомий як кріоконсервація, що означає глибоке заморожування клітинного матеріалу з використанням природного середовища Місяця.

Вчені вважають, що якщо люди не можуть врятувати живі види безпосередньо, то можна це зробити за допомогою кріоконсервації, яку можна використовувати для подальшого клонування. Уже є можливість кріоконсервувати біологічні зразки на Землі, але їх зберігання виявилося складним завданням.

У полярних регіонах Місяця є постійно затінені кратери, куди понад 2 млрд років не потрапляє світло Сонця Фото: NASA

Річ у тім, що на Землі немає природних місць, які були б достатньо холодними для пасивного зберігання зразків у замороженому вигляді. Тому потрібно використовувати технології, щоб зберігати зразки замороженими. Але в полярних регіонах Місяця є постійно затінені кратери, куди понад 2 млрд років не потрапляє світло Сонця.

У цих місцях середня температура становить мінус 196 градусів Цельсія. Тому вчені пропонують використовувати ці низькі температури на Місяці для пасивного охолодження довгострокових біосховищ.

Існує багато логістичних перешкод, які необхідно подолати для створення такого сховища на Місяці, і вчені вважають, що на реалізацію проєкту підуть десятиліття.

Зразки необхідно не тільки правильно упакувати для космічного транспортування, а й зберігати таким чином, щоб захистити їх від підвищеного рівня радіації на Місяці. Звичайно ж потрібно ще знайти фінансування. Але вчені вірять, що біосховище на Місяці можна створити.

Фокус також писав про те, що космічні агентства Великої Британії та Канади займаються відбором технологій, які дадуть змогу людям отримувати рідку воду і кисень з водяного льоду на Місяці. Деякі технології вже перебувають у стадії активного розроблення.