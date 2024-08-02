Исландия будет "гореть" веками: извержения продолжатся сотни лет и станут кладезем открытий (фото)

Исследователи полагают, что новый период извержений вулканов продлится столетия и позволит сделать множество научных открытий.

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С 2021 года исландский полуостров Рейкьянес, недалеко от Рейкьявика, по сути, стал эпицентром вулканической активности Земли — за последние несколько лет здесь уже произошло семь извержений и, вероятно, их станет больше, пишет Science Alert.

По словам профессора наук о Земле в Калифорнийском университете Джеймса Дэя, недавние извержения в Исландии привлекли внимание ученых, изучающих Землю. События, происходящие здесь, помогают исследователям понять, как работают вулканы, в невероятных подробностях. Например, команде профессора Дэя удалось собрать образцы извергающейся лавы с полуострова Рейкьянес и обнаружить некоторые любопытные результаты.

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Одним из открытий ученых стало то, что магма от первого извержения скапливалась прямо под поверхностью острова, где накапливала энергию для эффективного извержения. Ученые предполагают, что именно этот первоначальный всплеск вулканизма и облегчил последующие извержения.

Срединно-Атлантический хребет обозначен красной пунктирной линией, а самые последние извержения обозначены желтым цветом Фото: SIO

Известно, что периоду вулканической активности предшествовал примерно 800-летний период "затишья" на полуострове Рейкьянес. Впервые вулкан Фаградалсфьялл прррос19 марта 2021 года, а после в 2022 и 2023 годах произошло еще два извержения. Впоследствии еще четыре извержения произошли на западе в системе разломов Сундхнукур в 2023 и 2024 годах.

Отметим, что Исландия является уникальным местом на Земле, так как представляет собой часть огромной цепи вулканов, погруженных в центр Атлантического океана. При этом сама Исландия выступает над поверхностью океана. Эта вулканическая цепь известна как Срединно-Атлантический хребет и играет важную роль в тектонике плит.

Предыдущие исследования уже показали, что извержения на полуострове Рейкьянес вовсе не были случайными. На самом деле они происходят в периоды, которые длятся столетиями вдоль одних и тех же вулканических зон. Результаты исследований также показывают, что эти периоды вулканической активности происходят, когда огромные тектонические силы разрывают полуостров Рейкьянес. Похоже, что, хотя плиты разрываются равномерно, вулканизм вдоль сегмента хребта Рейкьянес пульсирует со временем.

Исследователи по всему миру сходятся во мнении, что вулканическая активность в Исландии, по сути, является кладезем научных открытий: ученые ежедневно собирают образцы лавы, что похоже на регулярное взятие крови у пациента для определения его здоровья.

Возможная система "водопровода" под полуостровом Рейкьянес, состоящая из магматических бассейнов Фото: SIO

В результате ученым уже удалось обнаружить, что именно мантия плавится, чтобы питать извержения в Исландии, а химический состав лавы со временем меняется. Предполагается, что эти изменения связаны с тем, где и когда в мантии происходило плавление. Ученые также использовали новый метод, который помог им определить состав и происхождение лавы.

Исследования также показывают, что магмы получили воду, углекислый газ и другие газы, находясь в магматической камере. Эта вода и газ позволили магме создать достаточное давление, чтобы прорваться через поверхность и извергнуться в виде лавы.

Сложно предсказать, как события будут развиваться дальше, однако ученые полагают, что период вулканической активности в Исландии, вероятно, может затянуться на годы. Вулкан здесь может извергаться каждые несколько лет, а само высвобождение лавы может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев.

Ранее Фокус писал о том, что ученые записали капризный ропот недр Исландии.