Служил ориентиром для дальнейших захоронений: археологи нашли курган бронзового века (фото)
В Германии ученые обнаружили древний курган бронзового века. Кроме него, исследователи нашли множество более поздних кремационных захоронений, что может свидетельствовать об использовании кургана в качестве ориентира.
Недавно археологи обнаружили большой курган бронзового века, окруженный кремационными захоронениями железного века в Петерсхаген-Виндхайме, Германия. На этом месте исследователи нашли много кремационных урн возрастом 2 000 лет, пишет Heritage Daily.
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"Мы узнали благодаря аэрофотоснимкам, что здесь, вероятнее всего, есть скрытое в земле место захоронения, — объясняет доктор Свен Шпионг, руководитель филиала LWL Археологии в Билефельде, — Внешняя граница кургана и круглого рва была заметна среди растительности".
Этот курган, датируемый бронзовым веком, служил ориентиром для представителей культуры нинбургской группы при размещении урн.
Во время раскопок исследователи обнаружили кремационные захоронения и погребальные очаги, которые датируются периодом со II века до н. э. до конца I века до н. э. Для этих находок позже проведут радиоуглеродный анализ, чтобы установить для них точный возраст.Важно
Себастьян Дювель из LWL Archaeology отмечает, что памятники, видимые на протяжении веков, служили центральными элементами захоронений VII-V веков до н. э. и II-I веков до н. э. Эти открытия демонстрируют обширный погребальный ландшафт с десятками курганов и прилегающих захоронений вдоль Вестфальского Среднего Везера.
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