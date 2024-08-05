Служил ориентиром для дальнейших захоронений: археологи нашли курган бронзового века (фото)

В Германии ученые обнаружили древний курган бронзового века. Кроме него, исследователи нашли множество более поздних кремационных захоронений, что может свидетельствовать об использовании кургана в качестве ориентира.

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Недавно археологи обнаружили большой курган бронзового века, окруженный кремационными захоронениями железного века в Петерсхаген-Виндхайме, Германия. На этом месте исследователи нашли много кремационных урн возрастом 2 000 лет, пишет Heritage Daily.

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"Мы узнали благодаря аэрофотоснимкам, что здесь, вероятнее всего, есть скрытое в земле место захоронения, — объясняет доктор Свен Шпионг, руководитель филиала LWL Археологии в Билефельде, — Внешняя граница кургана и круглого рва была заметна среди растительности".

Этот курган, датируемый бронзовым веком, служил ориентиром для представителей культуры нинбургской группы при размещении урн.

Фото: Dirk Dödtmann/Archaeological Services Blanck

Во время раскопок исследователи обнаружили кремационные захоронения и погребальные очаги, которые датируются периодом со II века до н. э. до конца I века до н. э. Для этих находок позже проведут радиоуглеродный анализ, чтобы установить для них точный возраст.

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Себастьян Дювель из LWL Archaeology отмечает, что памятники, видимые на протяжении веков, служили центральными элементами захоронений VII-V веков до н. э. и II-I веков до н. э. Эти открытия демонстрируют обширный погребальный ландшафт с десятками курганов и прилегающих захоронений вдоль Вестфальского Среднего Везера.

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