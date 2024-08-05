Слугував орієнтиром для подальших поховань: археологи знайшли курган бронзового віку (фото)

У Німеччині науковці виявили стародавній курган бронзового віку. Окрім нього, дослідники знайшли безліч пізніших кремаційних поховань, що може свідчити про використання кургану як орієнтиру.

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Нещодавно археологи виявили великий курган бронзової доби, оточений кремаційними похованнями залізного віку в Петерсхаген-Віндгаймі, Німеччина. На цьому місці дослідники знайшли багато кремаційних урн віком 2 000 років, пише Heritage Daily.

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"Ми дізналися завдяки аерофотознімкам, що тут, найімовірніше, є приховане в землі місце поховання, — пояснює доктор Свен Шпіонг, керівник філії LWL Археології в Білефельді. — Зовнішня межа кургану і круглого рову була помітна серед рослинності".

Цей курган, що датується бронзовим віком, слугував орієнтиром для представників культури нінбурзької групи під час розміщення урн.

Фото: Dirk Dödtmann/Archaeological Services Blanck

Під час розкопок дослідники виявили кремаційні поховання і похоронні вогнища, які датуються періодом з II століття до н. е. до кінця I століття до н. е. Для цих знахідок пізніше проведуть радіовуглецевий аналіз, щоб встановити для них точний вік.

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Себастьян Дювель з LWL Archaeology зазначає, що пам'ятники, видимі протягом століть, слугували центральними елементами поховань VII-V століть до н. е. і II-I століть до н. е. Ці відкриття демонструють великий поховальний ландшафт з десятками курганів і прилеглих поховань уздовж Вестфальського Середнього Везера.

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