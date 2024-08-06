По лугам Евразии 39 тыс. лет назад бродил единорог: его видели древние люди (фото)

Исследователи говорят, что неандертальцы делили Землю с очень необычным древним животным.

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Могучий зверь весом около 3,5 тонн бродил в далеком прошлом по лунам Евразии, он известен под названием эласмотерий. Также этого древнего зверя прозвали сибирским единорогом за его огромный рог на голове, пишет IFLScience.

Как известно, эласмотерий является древним предком носорога. И недавно ученые выяснили, что этот почти мифический зверь ходил по Земле вместе с людьми. Ранее исследователи считали, что зверь вымер около 200 – 100 тыс. лет назад, но недавняя работа показало, что это произошло намного позже – 39 тыс. лет назад.

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Несмотря на том, что сибирский единорог был родственником носорога, его размеры были сопоставимы разве что с современным слоном. В длину эласмотерий достигал 4,5 метров, а его рог – 2 метров в длину.

Древний единорог - эласмотерий Фото: Daniel Eskridge / Shutterstock.com

Вероятно, этот рог формировался из кератина, как рога у современных носорогов, но это пока спорный вопрос, так как кератин плохо сохраняется в ископаемых останках.

Одной из самых замечательных окаменелостей сибирского единорога на сегодняшний день был целый череп, который сейчас находится в Музее естественной истории в Лондоне. Когда эту редкую находку датировали, профессор Адриан Листер и его коллеги столкнулись с удивительным открытием: окаменелости было менее 40 000 лет.

Далее команда выяснила, что на самом деле существует множество окаменелостей того же возраста. Поэтому идея о вымирании эласмотерия 200 – 100 тыс. лет назад была разбита в пух и прах.

В исследовании также удалось выяснить, что Elasmotheriinae отделились от Rhinocerotinae еще в эоцене. Это означается, что вместе с вымиранием сибирского единорога, произошло вымирание целого подсемейства.

Исходя из полученных данных древний единорог просуществовал на Земле от 35 до 39 тыс. лет, а это соответствует времени вымирания неандертальцев. Причины вымирания сибирского единорога остаются неизвестными, но экологические факторы кажутся наиболее вероятными.

"Ограниченный географический ареал обитания эласмотериев, низкая численной популяции и медленная скорость размножения, связанная с их большими размерами, могли привести вид к вымиранию в условиях изменения окружающей среды", — подытожили авторы исследования.

Напомним, единорогов рисовали еще до нашей эры. Единорог считается мифическим существом, которое символизирует добродетель и невинность, а его первые изображения встречаются в 4 ст. до н.э. на печатях из древних городов долины Инда.