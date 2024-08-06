Луками Євразії 39 тис. років тому бродив єдиноріг: його бачили стародавні люди (фото)

Дослідники кажуть, що неандертальці ділили Землю з дуже незвичайною стародавньою твариною.

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Могутній звір вагою близько 3,5 тонн блукав у далекому минулому по місяцях Євразії, він відомий під назвою еласмотерій. Також цього стародавнього звіра прозвали сибірським єдинорогом за його величезний ріг на голові, пише IFLScience.

Як відомо, еласмотерій є давнім предком носорога. І нещодавно вчені з'ясували, що цей майже міфічний звір ходив по Землі разом із людьми. Раніше дослідники вважали, що звір вимер близько 200 — 100 тис. років тому, але нещодавня робота показала, що це сталося набагато пізніше — 39 тис. років тому.

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Попри те, що сибірський єдиноріг був родичем носорога, його розміри можна було порівняти хіба що з сучасним слоном. У довжину еласмотерій сягав 4,5 метрів, а його ріг — 2 метри в довжину.

Стародавній єдиноріг — еласмотерій Фото: Daniel Eskridge / Shutterstock.com

Ймовірно, цей ріг формувався з кератину, як роги в сучасних носорогів, але це поки що спірне питання, бо кератин погано зберігається у викопних рештках.

Однією з найчудовіших скам'янілостей сибірського єдинорога сьогодні був цілий череп, що зараз перебуває в Музеї природної історії в Лондоні. Коли цю рідкісну знахідку датували, професор Адріан Лістер і його колеги зіштовхнулися з дивовижним відкриттям: скам'янілості було менш як 40 000 років.

Далі команда з'ясувала, що насправді існує безліч скам'янілостей того ж віку. Тому ідея про вимирання еласмотерія 200 — 100 тис. років тому була розбита в пух і прах.

У дослідженні також вдалося з'ясувати, що Elasmotheriinae відокремилися від Rhinocerotinae ще в еоцені. Це означає, що разом із вимиранням сибірського єдинорога, відбулося вимирання цілої підродини.

З огляду на отримані дані древній єдиноріг проіснував на Землі від 35 до 39 тис. років, а це відповідає часу вимирання неандертальців. Причини вимирання сибірського єдинорога залишаються невідомими, але екологічні чинники видаються найбільш імовірними.

"Обмежений географічний ареал проживання еласмотеріїв, низька чисельна популяція і повільна швидкість розмноження, пов'язана з їхніми великими розмірами, могли призвести вид до вимирання за умов зміни навколишнього середовища", — підсумували автори дослідження.

Нагадаємо, єдинорогів малювали ще до нашої ери. Єдиноріг вважається міфічною істотою, що символізує доброчесність і невинність, а його перші зображення трапляються в 4 ст. до н.е. на печатках із стародавніх міст долини Інду.