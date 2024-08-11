К Земле летят 4 потока плазмы после вспышек на Солнце: когда будет геомагнитная буря (видео)

Недавно на Солнце произошло за несколько дней сразу 4 мощных вспышки вместе с корональными выбросами массы. Ученые считают, что это только начало.

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В среду, 7 августа, в четверг, 8 августа и в пятницу, 9 августа на Солнце произошло сразу 4 сильных вспышки, среди которых было явление категории Х. Все эти извержения энергии и излучения произошли вместе с корональными выбросами массы, направленными в сторону Земли. Ученые прогнозируют возникновение на нашей планете геомагнитной бури, пишет IFLScience.

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В среду, 7 августа на Солнце возникла вспышка категории М, вместе с которой в сторону Земли был выброшен поток плазмы или корональный выброс массы. В четверг, 8 августа, возникла вспышка класса Х, это самая мощная категория выброса излучения и энергии на Солнце. Ученые классифицировали эту вспышку как явление категории Х1.3 по шкале мощности от Х1 до Х9. В результате вспышки также возник корональный выброс массы, направленный к Земле. В пятницу, 10 августа, на Солнце появилась сразу две вспышки класса М вместе с корональными выбросами массы.

Все четыре потока плазмы должны достичь Земли по очереди в воскресенье, 11 августа и в понедельник, 12 августа. Особенно мощный поток плазмы, возникший вместе со вспышкой класса Х, летит к Земле со скоростью более 1000 км/с. Он как раз должен ударить по нашей планете 12 августа.

Космический аппарат NASA Solar Dynamics Observatory запечатлел появление вспышки категории Х1.3

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США сообщили о том, что в воскресенье, 11 августа и в понедельник, 12 августа, на Земле ожидается геомагнитная буря уровня G2 или G3. Геомагнитные бури имеют пять категорий, где G1 – самая слабая, а G5 – самая мощная.

Геомагнитная буря уровня G2 ожидается, если не все потоки плазмы, которые вырвались из Солнца недавно объединяться вместе. Но если это произойдет, то возможно появление более сильной геомагнитной бури уровня G3. Чем сильнее геомагнитная буря, тем больше она нарушает работу магнитного поля Земли и может спровоцировать нарушения в работе спутников на орбите, а также энергосистем и связи на Земле.

В среду, 7 августа, в четверг, 8 августа и в пятницу, 9 августа на Солнце произошло сразу 4 сильных вспышки, среди которых было явление категории Х Фото: NASA

Корональные выбросы массы возникают из солнечных пятен, то есть регионов на Солнце, где происходит разрыв, а затем новое соединение линий магнитного поля. В результате возникают солнечные вспышки, энергия которых поднимает огромное количество плазмы с поверхности Солнца и направляет их в космос.

Когда плазма от Солнца бьет по глобальному магнитному полю Земли, то это приводит к появлению геомагнитной бури, которая может иметь разную мощность.

Сейчас активность Солнца увеличилась, а значит на поверхности звезды появляется все больше солнечных пятен, что провоцирует большее количество вспышек и корональных выбросов массы. Это связано с тем, что у Солнца наступает солнечный максимум, то есть пик активности в течение 11-летнего цикла. Одни ученые считают, что максимум уже наступил, другие говорят, что он наступит в следующем году.

Что касается ближайшей активности Солнца, то ученые прогнозируют на следующей неделе появление новых вспышек категории М и Х, что также может привести к появлению геомагнитной бури на Земле.

Напоминаем, что Солнце, как и другие звезды, живет за счет термоядерного синтеза, происходящего в ядре, когда сливаются атомы водорода. Этот же процесс физики пытаются воссоздать на Земле, чтобы получить термоядерную энергию. Как уже писал Фокус, ученые сделали еще один важный шаг к достижению этой цели.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили новую звезду, которая состоит из огромного количества лития, но этого не должно быть.