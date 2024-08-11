До Землі летять 4 потоки плазми після спалахів на Сонці: коли буде геомагнітна буря (відео)

Нещодавно на Сонці сталося за кілька днів одразу 4 потужні спалахи разом із корональними викидами маси. Вчені вважають, що це тільки початок.

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У середу, 7 серпня, у четвер, 8 серпня і в п'ятницю, 9 серпня, на Сонці відбулося одразу 4 сильних спалахи, серед яких було явище категорії Х. Усі ці виверження енергії та випромінювання сталися разом із корональними викидами маси, спрямованими в бік Землі. Вчені прогнозують виникнення на нашій планеті геомагнітної бурі, пише IFLScience.

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У середу, 7 серпня, на Сонці виник спалах категорії М, разом з яким у бік Землі був викинутий потік плазми або корональний викид маси. У четвер, 8 серпня, виник спалах класу Х, це найпотужніша категорія викиду випромінювання та енергії на Сонці. Вчені класифікували цей спалах як явище категорії Х1.3 за шкалою потужності від Х1 до Х9. Унаслідок спалаху також виник корональний викид маси, спрямований до Землі. У п'ятницю, 10 серпня, на Сонці з'явилося одразу два спалахи класу М разом із корональними викидами маси.

Усі чотири потоки плазми мають досягти Землі по черзі в неділю, 11 серпня і в понеділок, 12 серпня. Особливо потужний потік плазми, що виник разом зі спалахом класу Х, летить до Землі зі швидкістю понад 1000 км/с. Він якраз має вдарити по нашій планеті 12 серпня.

Космічний апарат NASA Solar Dynamics Observatory зафіксував появу спалаху категорії Х1.3

Учені з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США повідомили про те, що в неділю, 11 серпня і в понеділок, 12 серпня, на Землі очікується геомагнітна буря рівня G2 або G3. Геомагнітні бурі мають п'ять категорій, де G1 — найслабша, а G5 — найпотужніша.

Геомагнітна буря рівня G2 очікується, якщо не всі потоки плазми, що вирвалися із Сонця нещодавно об'єднаються разом. Але якщо це станеться, то можлива поява сильнішої геомагнітної бурі рівня G3. Що сильніша геомагнітна буря, то більше вона порушує роботу магнітного поля Землі і може спровокувати порушення в роботі супутників на орбіті, а також енергосистем і зв'язку на Землі.

У середу, 7 серпня, у четвер, 8 серпня і в п'ятницю, 9 серпня на Сонці сталося одразу 4 сильних спалахи, серед яких було явище категорії Х Фото: NASA

Корональні викиди маси виникають із сонячних плям, тобто регіонів на Сонці, де відбувається розрив, а потім нове з'єднання ліній магнітного поля. У результаті виникають сонячні спалахи, енергія яких піднімає величезну кількість плазми з поверхні Сонця і спрямовує їх у космос.

Коли плазма від Сонця б'є по глобальному магнітному полю Землі, то це призводить до появи геомагнітної бурі, яка може мати різну потужність.

Наразі активність Сонця збільшилася, а отже на поверхні зірки з'являється дедалі більше сонячних плям, що провокує більшу кількість спалахів і корональних викидів маси. Це пов'язано з тим, що у Сонця настає сонячний максимум, тобто пік активності протягом 11-річного циклу. Одні вчені вважають, що максимум уже настав, інші кажуть, що він настане наступного року.

Що стосується найближчої активності Сонця, то вчені прогнозують наступного тижня появу нових спалахів категорії М і Х, що також може призвести до появи геомагнітної бурі на Землі.

Нагадуємо, що Сонце, як і інші зірки, живе за рахунок термоядерного синтезу, що відбувається в ядрі, коли зливаються атоми водню. Цей же процес фізики намагаються відтворити на Землі, щоб отримати термоядерну енергію. Як уже писав Фокус, вчені зробили ще один важливий крок до досягнення цієї мети.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили нову зірку, яка складається з величезної кількості літію, але цього не повинно бути.