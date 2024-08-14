Компания Илона Маска впервые в истории отправляет астронавтов в полет над полюсами Земли

Миссия Fram2 станет первым пилотируемым полетом в космосе, во время которого будут проведены исследования полярных регионов нашей планеты.

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Компания SpaceX, владельцем и руководителем которой является Илон Маск, в конце этого года отправит в космос историческую миссию под названием Fram2. Впервые четверо астронавтов на космическом корабле будут летать над полюсами Земли. Во время миссии впервые в истории будут сделаны рентгеновские снимки человека в космосе, пишет New Atlas.

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Астронавты отправляются в космос уже более 60 лет, и, казалось бы, новый полет не может быть чем-то особенным. Но на самом деле все пилотируемые миссии ограничивались пролетом над средними широтами Земли. Теперь же компания SpaceX заявила о том, что отправит четырех астронавтов, которые не являются профессиональными покорителями космоса, а искателями приключений и космическими туристами, в полет над полюсами нашей планеты.

Ни один астронавт не делал этого раньше потому, что не было никаких причин отправлять их на полярную орбиту. Такие полеты сложнее, а потому на полярных орбитах вращаются только разные спутники. Поэтому миссия Fram2 должна войти в историю, если все пойдет по плану.

В конце этого года ракета-носитель Falcon 9 отправит экипаж на орбиту на борту космического корабля Crew Dragon. После выхода на орбиту, корабль будет кружить вокруг Земли в течение трех-пяти дней на высоте 425-450 км над поверхностью Земли. Во время полета астронавты будут изучать полярные регионы Земли, наблюдать за полярными сияниями, также проведут изучение влияния космоса на организм человека и впервые в истории сделают рентгеновские снимки человека в космосе. Астронавты также должны изучить явление в атмосфере Земли, которое похоже на полярное сияние, но представляет собой длинную полосу света известную как стив.

Экипаж миссии Fram2 Фото: SpaceX

В экипаж миссии Fram2 входят: Чун Ван (Мальта), Яннике Миккельсен (Норвегия), Эрик Филипс (Австралия) и Рабеа Рогге (Германия). Все четверо не профессиональных астронавта еще никогда не были в космосе.

Миссия Fram2 была названа в честь норвежского корабля "Фрам", на котором Фритьоф Нансен, Отто Свердруп и Руаль Амундсен исследовали Арктику и Антарктику в период с 1893 по 1912 год. Миссия Fram2 станет шестой пилотируемой частной миссией для компании SpaceX.

Как уже писал Фокус, космический аппарат JUICE, который отправился для исследования главных спутников Юпитера, в ближайшее время совершит уникальный маневр в космосе. Впервые в истории аппарат выполнит двойной гравитационный маневр, пролетая мимо Луны и Земли.

Также Фокус писал о первой в истории посадке зонда на поверхность кометы и о том, что удалось выяснить ученым в ходе этой уникальной миссии.