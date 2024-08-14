Компанія Ілона Маска вперше в історії відправляє астронавтів у політ над полюсами Землі

Місія Fram2 стане першим пілотованим польотом у космосі, під час якого буде проведено дослідження полярних регіонів нашої планети.

Related video

Компанія SpaceX, власником і керівником якої є Ілон Маск, наприкінці цього року відправить у космос історичну місію під назвою Fram2. Уперше четверо астронавтів на космічному кораблі літатимуть над полюсами Землі. Під час місії вперше в історії будуть зроблені рентгенівські знімки людини в космосі, пише New Atlas.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Астронавти вирушають у космос уже понад 60 років і, здавалося б, новий політ не може бути чимось особливим. Але насправді всі пілотовані місії обмежувалися прольотом над середніми широтами Землі. Тепер же компанія SpaceX заявила про те, що відправить чотирьох астронавтів, які не є професійними підкорювачами космосу, а шукачами пригод і космічними туристами, у політ над полюсами нашої планети.

Жоден астронавт не робив цього раніше тому, що не було причин відправляти їх на полярну орбіту. Такі польоти складніші, а тому на полярних орбітах обертаються лише різні супутники. Тож місія Fram2 має увійти в історію, якщо все піде за планом.

Наприкінці цього року ракета-носій Falcon 9 відправить екіпаж на орбіту на борту космічного корабля Crew Dragon. Після виходу на орбіту, корабель кружлятиме навколо Землі протягом трьох-п'яти днів на висоті 425-450 км над поверхнею Землі. Під час польоту астронавти вивчатимуть полярні регіони Землі, спостерігатимуть за полярними сяйвами, також проведуть вивчення впливу космосу на організм людини і вперше в історії зроблять рентгенівські знімки людини в космосі. Астронавти також мають вивчити явище в атмосфері Землі, яке схоже на полярне сяйво, але являє собою довгу смугу світла відому як стів.

Екіпаж місії Fram2 Фото: Starship

До екіпажу місії Fram2 входять: Чун Ван (Мальта), Янніке Міккельсен (Норвегія), Ерік Філіпс (Австралія) і Рабеа Рогге (Німеччина). Усі четверо непрофесійних астронавтів ще ніколи не були в космосі.

Місію Fram2 було названо на честь норвезького корабля "Фрам", на якому Фрітьоф Нансен, Отто Свердруп і Руаль Амундсен досліджували Арктику й Антарктику в період із 1893 до 1912 року. Місія Fram2 стане шостою пілотованою приватною місією для компанії SpaceX.

Як уже писав Фокус, космічний апарат JUICE, який вирушив для дослідження головних супутників Юпітера, найближчим часом здійснить унікальний маневр у космосі. Вперше в історії апарат виконає подвійний гравітаційний маневр, пролітаючи повз Місяць і Землю.

Також Фокус писав про першу в історії посадку зонда на поверхню комети і про те, що вдалося з'ясувати вченим під час цієї унікальної місії.