Орбитальная станция, Луна, полярное сияние: астронавт сделал новые снимки из космоса (видео)

Сияющая Луна встречается с разноцветным полярным сиянием на потрясающих фотографиях астронавта, сделанных с борта МКС.

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Астронавт NASA Мэттью Доминик, который за время пребывания на Международной космической станции (МКС) сделал десятки тысяч фотографий, опубликовал новые снимки. На этот раз он запечатлел часть орбитальной станции, пролетающей над Землей на высоте 400 км, в то время, когда на планете возникло полярное сияние. При этом в кадр также попала сияющая Луна, пишет Space.

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Астронавт Мэттью Доминик с марта этого года находится на борту МКС и за это время, по его словам, сделал уже 200 тысяч фотографий. Многие из этих снимков он сделал в свободное время, хотя, как и все астронавты на борту орбитальной станции он также занимается фотографией для наблюдения за Землей и обслуживания МКС.

Из-за сильной активности Солнца на нашей звезде на прошлой неделе произошло много вспышек и корональных выбросов массы. Потоки плазмы достигли Земли в начале этой недели и спровоцировали появление полярного сияния. Как уже писал Фокус, из-за активности Солнца на Земле возникла очень сильная геомагнитная буря.

Доминик написал в социальной сети Х, что полярные сияния были особенно сильными. Астронавт решил испытать в работе новый объектив, который прибил на МКС вместе с другим оборудованием и припасами на борту грузового космического корабля Cygnus. В результате ему удалось запечатлеть часть МКС, которая пролетает над полярным сиянием на Земле, которое имеет как зеленый, так и красный цвет.

По словам Доминика, на снимках видно, как сияющая Луна движется к горизонту, чтобы встретиться с разноцветным полярным сиянием. Эти явления возникают в атмосфере Земли, когда частицы плазмы, вылетевшие из Солнца, взаимодействуют с молекулами разных газов в атмосфере. Молекулы газа выпускают свет, когда они возбуждаются до более высокого уровня энергии, чем обычно. Разные молекулы выпускают свет разного цвета. Например, молекулы кислорода выпускают зеленый свет.

На снимках видно, как сияющая Луна движется к горизонту, чтобы встретиться с разноцветным полярным сиянием Фото: X (Twitter)

Как уже писал Фокус, компания Илона Маска впервые в истории отправляет астронавтов в полет над полюсами Земли. Миссия Fram2 станет первым пилотируемым полетом в космосе, во время которого будут проведены исследования полярных регионов нашей планеты.

Также Фокус писал о том, что результаты недавнего исследования, проведенного на МКС, показали, что астронавты не всегда используют пространство орбитальной станции по назначению.

Еще Фокус писал о том, что специальный детектор на МКС уловил присутствие частиц антиматерии, которые, как считают физики, могли возникнуть в результате влияния загадочной темной материи.