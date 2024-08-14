Орбітальна станція, Місяць, полярне сяйво: астронавт зробив нові знімки з космосу (відео)

Сяючий Місяць зустрічається з різнобарвним полярним сяйвом на приголомшливих фотографіях астронавта, зроблених з борту МКС.

Related video

Астронавт NASA Меттью Домінік, який за час перебування на Міжнародній космічній станції (МКС) зробив десятки тисяч фотографій, опублікував нові знімки. Цього разу він сфотографував частину орбітальної станції, що пролітає над Землею на висоті 400 км, у той час, коли на планеті виникло полярне сяйво. При цьому в кадр також потрапив сяючий Місяць, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Астронавт Меттью Домінік з березня цього року перебуває на борту МКС і за цей час, за його словами, зробив уже 200 тисяч фотографій. Багато з цих знімків він зробив у вільний час, хоча, як і всі астронавти на борту орбітальної станції, він також займається фотографією для спостереження за Землею і обслуговування МКС.

Через сильну активність Сонця на нашій зірці минулого тижня сталося багато спалахів і корональних викидів маси. Потоки плазми досягли Землі на початку цього тижня і спровокували появу полярного сяйва. Як уже писав Фокус, через активність Сонця на Землі виникла дуже сильна геомагнітна буря.

Домінік написав у соціальній мережі Х, що полярні сяйва були особливо сильними. Астронавт вирішив випробувати в роботі новий об'єктив, який прибив на МКС разом з іншим обладнанням і припасами на борту вантажного космічного корабля Cygnus. У результаті йому вдалося сфотографувати частину МКС, яка пролітає над полярним сяйвом на Землі, яке має як зелений, так і червоний колір.

За словами Домініка, на знімках видно, як сяючий Місяць рухається до горизонту, щоб зустрітися з різнобарвним полярним сяйвом. Ці явища виникають в атмосфері Землі, коли частинки плазми, що вилетіли із Сонця, взаємодіють із молекулами різних газів в атмосфері. Молекули газу випускають світло, коли вони збуджуються до вищого рівня енергії, ніж зазвичай. Різні молекули випускають світло різного кольору. Наприклад, молекули кисню випускають зелене світло.

На знімках видно, як сяючий Місяць рухається до горизонту, щоб зустрітися з різнобарвним полярним сяйвом Фото: X (Twitter)

Як уже писав Фокус, компанія Ілона Маска вперше в історії відправляє астронавтів у політ над полюсами Землі. Місія Fram2 стане першим пілотованим польотом у космосі, під час якого будуть проведені дослідження полярних регіонів нашої планети.

Також Фокус писав про те, що результати недавнього дослідження, проведеного на МКС, показали, що астронавти не завжди використовують простір орбітальної станції за призначенням.

Ще Фокус писав про те, що спеціальний детектор на МКС вловив присутність частинок антиматерії, які, як вважають фізики, могли виникнути внаслідок впливу загадкової темної матерії.