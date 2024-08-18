Выбор домашнего животного может показать истинный характер человека, считают ученые

Психологи изучили, насколько хорошо владение домашними питомцами может предсказать модель личности человека.

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Если верить поговорке "дерутся как кошки c собакой", эти два вида животных не могут ужиться вместе, ведь имеют различные черты характера. Но кошки и собаки не только прекрасно уживаются вместе, но и различие между этими домашними любимцами также лучше подходят к их владельцам. Недавнее исследование, опубликованное в журнале в Anthrozoös, выявило явные различия между личностями владельцев кошек и собак, когда они сталкиваются со стрессовыми обстоятельствами, пишет ScienceAlert.

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Психологи изучили, насколько хорошо владение домашним животным может предсказать известную модель личности человека под названием "Большая пятерка": экстраверсию, дружелюбие, открытость опыту, добросовестность и невротизм.

По словам ученых, исследование было направлено на изучение выбора того или иных домашних животных и как это связано с чертами характера их владельцев. В частности, их реакции на стрессовые ситуации. Результаты показывают, что владельцы собак более склонны проявлять устойчивость в стрессовых ситуациях, в то время как владельцы кошек, как правило, более невротичны.

По словам ученых, выбор домашнего питомца многое говорит о характере человека, и некоторые люди даже позволяют предпочтениям в отношении питомцев влиять на то, с кем они готовы встречаться. Новое исследование похоже подтверждает идею о том, что "люди-кошки" и "люди-собаки" имеют относительно постоянные различия.

Владение кошкой или собакой вряд ли приведет к кардинальным изменениям в чертах характера. Скорее, большинство людей просто выбирают питомца, который подходит к их уже существующей личности. Проще говоря, люди, которые от природы предрасположены к выносливости, могут больше любить собак, а не собаку, которая заставляет людей быть выносливыми, говорят ученые.

Исследование показало, что воспринимаемая эмоциональная стоимость отношений с кошками была ниже, что делает отношения с животным проще. С другой стороны, отношения с собаками приводят к большей эмоциональной близости.

Ученые считают, что, возможно, если люди немного нервничают или склонны чувствовать стресс, им может подойти независимое и относительно самодостаточное домашнее животное, такое как кошка. С другой стороны, если людям нравится решать сложные задачи, брать на себя ответственность и эмоционально вкладываться в других, то необходимо выбирать собаку.

Тем не менее, существует много факторов, которые влияют на выбор домашнего животного человеком, и они не обязательно отражают его личность. Исследование показало, что привычки образа жизни, жизненные ситуации и симпатия к определенному виду питомцев также влияют на решения людей. Возможно, предпочтения в отношении домашних животных даже заложены в наших генах.

Возможно, влияние на выбор животного связано с генетически обусловленными чертами личности, поэтому как черта личности, так и склонность владеть определенным животным передаются по наследству, считают ученые.

В то же время ученые говорят, что забота о животном необязательно изменит вашу личность или улучшит психическое здоровье. Вы можете захотеть стать более выносливым или менее невротичным, но лучшим питомцем всегда является тот, который лучше всего подходит вам.

Как уже писал Фокус, одомашненные служебные собаки страдают из-за людей, заявили ветеринары. Наши четырехлапые друзья уже много тысячелетий сопровождают нас, выполняя обязанности, которые мы возлагали на их различные породы. Однако современные тенденции могут серьезно навредить нашим пушистым трудоголикам, считают эксперты.