Вибір домашньої тварини може показати справжній характер людини, вважають науковці

Психологи вивчили, наскільки добре володіння домашніми улюбленцями може передбачити модель особистості людини.

Related video

Якщо вірити приказці "б'ються як кішки з собакою", ці два види тварин не можуть ужитися разом, адже мають різні риси характеру. Але кішки та собаки не лише чудово уживаються разом, а й відмінність між цими домашніми улюбленцями також краще підходять до їхніх власників. Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі Anthrozoös, виявило явні відмінності між особистостями власників кішок і собак, коли вони стикаються зі стресовими обставинами, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Психологи вивчили, наскільки добре володіння домашньою твариною може передбачити відому модель особистості людини під назвою "Велика п'ятірка": екстраверсію, дружелюбність, відкритість до досвіду, сумлінність і невротизм.

За словами вчених, дослідження було спрямоване на вивчення вибору тієї чи іншої домашньої тварини і як це пов'язано з рисами характеру їхніх власників. Зокрема, їхніми реакціями на стресові ситуації. Результати показують, що власники собак більш схильні проявляти стійкість у стресових ситуаціях, тоді як власники кішок, як правило, більш невротичні.

За словами вчених, вибір домашнього улюбленця багато що свідчить про характер людини, і деякі люди навіть дозволяють перевагам щодо вихованців впливати на те, з ким вони готові зустрічатися. Нове дослідження схоже підтверджує ідею про те, що "люди-кішки" і "люди-собаки" мають відносно постійні відмінності.

Володіння кішкою або собакою навряд чи призведе до кардинальних змін у рисах характеру. Найімовірніше, більшість людей просто вибирають вихованця, який підходить до їхньої вже наявної особистості. Простіше кажучи, люди, які від природи схильні до витривалості, можуть більше любити собак, а не собаку, яка змушує людей бути витривалими, кажуть учені.

Дослідження показало, що сприймана емоційна вартість стосунків із кішками була нижчою, що робить стосунки з твариною простішими. З іншого боку, стосунки з собаками призводять до більшої емоційної близькості.

Учені вважають, що, можливо, якщо люди трохи нервують або схильні відчувати стрес, їм може підійти незалежна та відносно самодостатня домашня тварина, така як кішка. З іншого боку, якщо людям подобається розв'язувати складні завдання, брати на себе відповідальність та емоційно вкладатися в інших, то необхідно обирати собаку.

Проте існує багато факторів, які впливають на вибір домашньої тварини людиною, і вони не обов'язково відображають її особистість. Дослідження показало, що звички способу життя, життєві ситуації та симпатія до певного виду вихованців також впливають на рішення людей. Можливо, уподобання щодо домашніх тварин навіть закладені в наших генах.

Можливо, вплив на вибір тварини пов'язаний із генетично зумовленими рисами особистості, тож як риса особистості, так і схильність володіти певною твариною передаються у спадок, вважають науковці.

Водночас науковці кажуть, що турбота про тварину необов'язково змінить вашу особистість або поліпшить психічне здоров'я. Ви можете захотіти стати більш витривалим або менш невротичним, але найкращим вихованцем завжди є той, який найкраще підходить вам.

Як уже писав Фокус, одомашнені службові собаки страждають через людей, заявили ветеринари. Наші чотирилапі друзі вже багато тисячоліть супроводжують нас, виконуючи обов'язки, які ми покладали на їхні різні породи. Однак сучасні тенденції можуть серйозно нашкодити нашим пухнастим трудоголікам, вважають експерти.